Engin Altay'dan bakan değişikliği eleştirisi: Bakan değiştirmeyi bırak, kafayı değiştir

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya girmesinin ardından 4 Merkez Bankası başkanı, 3 bakan değiştiğine dikkat çekerek, “Merkez Bankası Başkanı değiştikçe ekonomi batıyor, Hazine Maliye Bakanı değiştikçe Türk parası yerle yeksan oluyor. Erdoğan; çok samimi, çok net bir çağrı yapıyorum. Bakan değiştirmeyi bırak, kafayı değiştir” dedi.

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Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Hekimler için yapılan zammın tüm sağlık çalışanları için yapılması gerektğine vurgu yapan Altay, “Dün akşam bilindiği üzere doktorlarımıza yönelik görece bir iyileştirme yapıldı. Keşke bu iyileştirmeyi 18 ayda 8 bin doktor istifa etmeden önce yapabilseydik ve keşke bu iyileştirmeyi 5 bine yakın doktor yurtdışında çalışmak için Türk Tabipler Birliği’ne başvurmadan önce yapabilseydik. Sağlık ordusunu bir bütün olarak görmek lazım. Sağlık çalışanlarını elbette doktorlarımız şüphesiz en başta işin lokomotifleri ama sağlık ordusunu bir bütün görmek ve oradaki iş barışını da bozmamak lazım. Doktorlarımıza yönelik iyileştirmeye amasız ve fakatsız, kayıtsız şartsız kabul oyu verdik, 17 dakikada doktorlarımıza ilgili bir iyileştirme yaptık. Sağlık ordusunu bir bütün düşünmemiz lazım ve sağlık ünitelerinde çalışan bütün emekçilerimizin yüzünü güldürmemiz lazım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz buna açığız” diye konuştu.

Bakan değiştirmek yetmez

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevinden istifasıyla ilgili Altay, şunları söyledi:

“Yaklaşık 3,5 yıllık bir süreç içerisinde, tek adam yönetimi içinde 4 Merkez Bankası Başkanı, 3 Hazine ve Maliye Bakanı değiştirdik. Fakat 4,7’den alınan dolar, bugün itibariyle 13,40. 9 liralık bir artış var. Damadın yeni ekonomik programının yerini simdi yeni ekonomik model aldı: YEM… Millet bu yemi yemez ve yutmaz. Millet balık değil, milletin aklı başında; millet olanı biteni, devleti sevk ve idare edenlerin içine düştüğü gafleti ibretle izliyor. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Merkez Bankası Başkanı değiştikçe ekonomi batıyor, Hazine Maliye Bakanı değiştikçe Türk parası yerle yeksan oluyor. Erdoğan; çok samimi, çok net bir çağrı yapıyorum. Bakan değiştirmeyi, banka bakanını değiştirmeyi bırak, kafayı değiştir. Ekonomiyi bilmediğini söylesen, Türkiye ekonomisi içinde bulunduğumuz bu halden süratle tırmanışa, iyileşme sürecine geçecektir. Sayın Genel Başkanımız salı günü sana 5 başlık verdi ya 5 başlık… 2009’dan beri toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konseyi topla kardeşim. Devlette israfı bitirsen, sen ve millet bir nefes alır, sen de alırsın ya. Bu devletteki israfın boyutları 84 milyonu değil, 184 milyonun ekonomik refahını sağlayacak kadar abartıldı, büyütüldü. Dövizle ödemelerin tamamını TL’ye çeviriver bak ne oluyor, bak ne oluyor ve adaletsizlikten sakın. Adaletsizlik bütün kötülüklerin anasıdır ve en iyi sen bilirsin, adalet… Türkiye Cumhuriyeti topraklarında adaletten eser yok. Ve son olarak rüşvet ve yolsuzluktan devleti arındır kardeşim. Yeter, doymadınız mı yahu? Bu devlet tarihinde hiç olmadığı kadar rüşvete ve yolsuzluğa, talana ve yağmaya maruz kalıyor. Tekrar söylüyorum: Liyakatten mahrum, adaletten mahrum, namustan, ahlaktan mahrum bir devlet yönetimi ayakta kalamaz ve devlet batarsa, millet altında kalır, ezilir.”