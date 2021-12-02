Bekara ev vermeyen mülk sahibine ayrımcılık yasağını ihlalden ceza

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bekar ve erkek olduğu için ev kiralayamayan kişinin yaptığı başvuruda ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi.

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TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bekar ve erkek olduğu için ev kiralanmayan kişinin yaptığı başvuruda 'medeni hal' ve 'cinsiyet' temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi.

Kırklareli'de bir kişi kiralık ev ilanı için ev sahibini aradı ve evi kiralamak istediğini belirtti. Ev sahibinden 'erkeklere ve öğrencilere ev veremeyeceği' yönünde cevap alan başvurucu ayrımcılığa maruz kaldığını söyleyerek TİHEK'e başvurdu. Başvuruyu değerlendiren TİHEK, 'medeni hal' ve 'cinsiyet' temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi. TİHEK ayrıca ev sahibine 4 bin lira idari ceza verilmesine, bu cezanın uyarı cezasına dönüştürülmesine karar verdi.