Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne tutuklandı

YOZGAT'ın Çandır ilçesinde bir aylık erkek bebeğini sobada yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

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YOZGAT'ın Çandır ilçesi Büyükkışla köyünde bir aylık çocuğunu sobada yakarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne Fatma Büyük (25), baba Hakan Büyük ile üvey annesi savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Anne Fatma Büyük mahkemece tutuklanırken baba Hakan Büyük adli kontrol şartıyla salıverildi. Üvey babaanne ise serbest bırakıldı.

Yozgat Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan bebeğin cenazesi akrabaları tarafından alındı. Henüz kimlik kartı olmadığı öğrenilen bebek, vefat eden babaannesi Sultan Büyük'ün mezarının yanına köy muhtarı, emniyet ve jandarma ekiplerinin nezaretinde defnedildi.