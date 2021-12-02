Libya Başbakanı Dibeybe'nin adaylığının önündeki engel kalktı

LİBYA Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleriyle ilgili adaylık başvurusuna yapılan itiraz reddedildi. Dibeybe, seçimlerde aday olabilecek.

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LİBYA merkezli February televizyon kanalının haberine göre; Trablus Temyiz Mahkemesi İtiraz Komisyonu, Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin adaylığı hakkında eski Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Fethi Başağa tarafından yapılan itirazı sonuca bağladı.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu itirazın reddedilmesine karar karar verilerek Dibeybe'nin aday olmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığı duyuruldu.

28 Kasım'da Trablus Temyiz Mahkemesi İtiraz Komisyonuna Dibeybe'nin adaylığı hakkında yapılan itiraz başvurusunun kabul edildiği ve aday hakkında inceleme başlatıldığı duyurulmuştu.