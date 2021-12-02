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Küresel gıda fiyatları Haziran 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Küresel gıda fiyatları Haziran 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının kasımda da yükselişini sürdürerek Haziran 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamada gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerini izleyen Gıda Fiyat Endeksi verilerine ilişkin bilgi verildi. Gıda emtia fiyatları kasımda art arda 4'üncü kez yükseldi.

Gıda Fiyat Endeksi geçen ay ekime göre yüzde 1,2 artarak ortalama 134,4 puana ulaştı. Dünya gıda fiyatları Haziran 2011'den bu yana en yüksek noktaya çıkarak yeni bir zirve yaptı.

FAO Gıda Fiyat Endeksi kasımda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 27,3 artış gösterdi. Süt Ürünleri Fiyat Endeksi geçen ay ekime kıyasla yüzde 3,4 arttı.

Hububat Fiyat Endeksi de kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,1; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,2 artış gösterdi. Mısır fiyatlarındaki artış sınırlı kalırken buğday fiyatları ise Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Şeker Fiyat Endeksi ise kasımda ekim ayına göre yüzde 1,4; Kasım 2020'ye kıyasla yüzde 40 yükseldi. Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi kasımda ekimdeki rekor seviyesinden yüzde 0,3 geriledi.

Et Fiyat Endeksi de kasımda aylık bazda yüzde 0,9 gerileyerek art arda 4'üncü ayda da düşüşünü sürdürdü.

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