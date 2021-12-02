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İş kazası geçiren hastadan 20 bin TL bıçak parası istediler

İş kazası geçiren hastadan 20 bin TL bıçak parası istediler

Düzce'de iş kazası geçiren vatandaş, Bolu'da hastaneye sevk edildi. Doktor ve sağlık memuru, hastadan 'bıçak parası' adı altında 20 bin lira istedi.

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Düzce’de iş kazası geçiren ve elinde kesik oluşan vatandaş, ilk müdahalesinin ardından tedavi için Bolu'daki Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi.

Vatandaş, hastanenin plastik cerrahi bölümünde tedavi altına alındı. İddiaya göre, hastanın tedavisini yürüten Plastik Cerrahi Uzmanı Doktor A.G., vatandaşa ameliyat olması gerektiğini söyleyerek 20 bin TL 'bıçak parası' talep etti.

BIÇAK PARASI ADI ALTINDA 20 BİN LİRA İSTEDİLER
A.G.’nin talebini kabul eden hasta, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ameliyat edilen hasta, seri numaraları alınmış 5 bin TL'yi doktor A.G.’ye verdiği sırada, ekipler operasyon düzenleyerek doktoru suçüstü yakaladı.

GÖZALTINA ALINDILAR
Olayla ilgili doktor A.G. ve farklı bir kurumda çalışan sağlık memuru İ.Ü. gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen doktor ve sağlık memuru, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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