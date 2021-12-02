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Galatasaray ve Fenerbahçe kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray ve Fenerbahçe kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturacak

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 7 Aralık Salı günü özel maçta karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin resmi hesaplarında yer alan, "Tavrımız net, duruşumuz bir. Kadına şiddete son diyoruz" başlıklı ortak açıklamada 1909 yılında başlayan rekabetin eşsiz bir maçla taçlandırılacağı belirtildi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla 2 kulübün kadın futbol takımlarının ilk kez karşılaşacağı bir maç organize edildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Kadınlara uygulanan her tür şiddeti, kadınlara ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığı, cinsiyetçi yaklaşımları ve söylemleri, eşitsizliği, haksızlığı ve adaletsizliği reddediyoruz" denildi.

İlki 7 Aralık Salı günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda yapılacak müsabakayla ilgili, "Bu maçın tek galibinin kadınlar ve Türk sporu olacağını biliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İki takımın söz konusu proje kapsamında gelecek yıl içinde Ülker Stadı'nda bir müsabaka daha yapacağı kaydedildi.

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