Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan nükleer silah tehdidi

BELARUS Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, NATO'nun Almanya'daki nükleer silahları Polonya'ya yerleştirmesi durumunda Rusya'dan buna karşı etkili olacak nükleer silahları Belarus'a geri isteyeceklerini söyledi.

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BELARUS Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rossiya Segodnya haber ajansına verdiği röportajda Batı için neden 'düşman' olduğunu anlattı.

Lukaşenko, "Çünkü Belarus'ta bir tanesi hariç Topol stratejik amaçlı füze fırlatma sistemleri tamamen yerinde ve hala kullanıma hazır. Batı'nın nükleer silahlara nasıl tepki verdiğini biliyorsunuz" ifadesini kullandı.

Rusya'nın ilk devlet başkanı Boris Yeltsin'in ABD baskı yaptığı için kendisinden bu alanları yok etmesini istediğini dile getiren Lukaşenko, "Hayır dedim ama baskı aşırı olduğu için bir tane alanı yok ettik. Bu ormanın içerisindeydi" dedi.

Özel silah yerleri dahil bu alanların küçük değil, devasa olduğuna dikkati çeken Lukaşenko, "Bütün bunları korudum. Amerikalılar ve Batı bana sürekli 'neden' diye sordu. Bu sorulara hala cevap vermedim" şeklinde konuştu.

Lukaşenko, 1994'te imzalanan ve belirli güvenlik garantileri karşılığında ülkesinin nükleer silahlara sahip olma hakkından gönüllü olarak feragat etmesini sağlayan Budapeşte memorandumunu hatırlatarak, "Benim eserim olmasa da ben bunu imzaladım. Benden önceki yönetim olmasaydı asla buna yanaşmazdım. Benim ilk cumhurbaşkanı olarak ilk yılımdı" diye konuştu.

Bu uluslararası anlaşmayı eski yönetim tarafından paraflanmış olduğu için imzalamak zorunda kaldığını belirten Lukaşenko, bundan birkaç yıl sonra bile nükleer silahları Belarus'tan çekmediğini hatırlattı.

Lukaşenko, ABD'nin değil, Yeltsin'in baskısıyla bu silahları ülkeden çektiğini kaydetti.