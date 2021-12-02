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Cumhuriyet gazetesinden Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya görevden alındı

Cumhuriyet gazetesinden Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya görevden alındı

Cumhuriyet gazetesinde 8 kişinin işten çıkarılmasının ardından tartışma sürüyor. Son olarak Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevinden alındığı öğrenildi.

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Cumhuriyet gazetesinde geçtiğimiz günlerde 8 gazeteci işten çıkarılmıştı.

Karara tepki gelirken, gazete işten çıkarmaların ekonomik nedenlerden olduğunu açıklamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Cumhuriyet gazetesinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Aykut Küçükkaya'nın da işine son verildi
Son olarak çıkarılan gazetecilere destek veren gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın da görevine son verildi.

Gazete yönetiminin Küçükkaya'nın yerine vekaleten Yayın Koordinatörü Serkan Ozan'ın atadığı öğrenildi.

"Bilgim olmadan yapılan bu işlemi kınıyorum, arkadaşlarımın yanındayım"
Aykut Küçükkaya geçtiğimiz günlerde işten çıkarılan 8 gazeteciyle ilgili, "Benim bilgim olmadan yapılan bu işlemi kınıyorum. Arkadaşlarımın yanındayım, görevimin de başındayım. Cumhuriyet her şeye rağmen çıkacak. Türkiye'nin en güzel gazetesini yapacağız. Bugün çıkarılan arkadaşlarımızı gazetemize döndüklerinde alkışlarla karşılayacağız” demişti.

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