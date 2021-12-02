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Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararı ne anlama geliyor? Tahliye mi edilecek?

Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararı ne anlama geliyor? Tahliye mi edilecek?

Avrupa Konseyi, AİHM kararını yerine getirmediği gerekçesiyle Osman Kavala için Türkiye'ye karşı "İhlal prosedürü başlatacağı" bildiriminde bulundu. Dışişleri Bakanlığı ise, "Avrupa Konseyi yargıya müdahale niteliği taşıyacak kararın devamını getirmekten kaçınmalı" açıklaması yaptı. Peki bu karar ne anlama geliyor?

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Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi bugün Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti hususunu AİHM'e havale etme niyetini içeren bildirimde bulundu. 

"İhlal sürecinin başlatılabilmesi için" üye ülkelerin üçte ikisinin oyu gerekiyordu. Bu çoğunluk sağlandı. Resmi kararın yarın açıklanması bekleniyor.

Tahliye olursa düşecek!

Ardından Türkiye'ye resmi bir bildirim gönderilecek ve Ankara’dan 19 Ocak'a kadar yanıt vermesi talep edilecek. Osman Kavala hakkındaki gelecek duruşma tarihi ise 17 Ocak. Kavala tahliye edilirse "ihlal süreci" gündemden düşmüş olacak.

Aksi halde Bakanlar Komitesi ikinci bir karar alarak ihlal prosedürünü başlattığını ilan edecek.

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