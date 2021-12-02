Türkiye 2 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 354 bin 385 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 120 milyon 640 bin 853'e yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Aralık 2021 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 385 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 22 bin 284 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.