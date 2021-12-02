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Muş'ta sahte yüzbaşıyı gerçek yüzbaşı yakaladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muş'ta sahte yüzbaşıyı gerçek yüzbaşı yakaladı

MUŞ'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran şüpheli gerçek yüzbaşına yakalanınca afalladı.

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MUŞ merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden 23 yaşındaki K.P., Yaygın beldesinde ticaret yapan esnafa kendisini yüzbaşı olarak tanıttı. Beldede ticaret yapan vatandaşlara güven vermek için Muş'a yeni atandığını anlatan şüphelinin ödeme yapmadan alışveriş yaparak esnafı yaklaşık 600 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Durum üzerine titiz bir çalışma yürüten Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Şüphelinin bir telefoncuda alışveriş yaptığı bilgisini alan jandarma ekipleri şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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