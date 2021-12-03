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Ticaret Bakanlığı'na 3 yeni atama kararı

Ticaret Bakanlığı'na 3 yeni atama kararı

Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan 3 müdürlük görevinde atama yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne Avni Dilber, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne Adem Başar ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Suavi Önal atandı.

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Ticaret Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin atama kararları ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na ilişkin görevden alma kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı'na 3 atama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Genel Müdür Yardımcısı Avni Dilber getirildi. Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan İç Ticaret Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar atandı. Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Suavi Önal getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir atama
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Batman İl Müftülüğü'ne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Nihat Kök atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bir görevden alma
Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı.

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