Ticaret Bakanlığı'na 3 yeni atama kararı

Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan 3 müdürlük görevinde atama yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne Avni Dilber, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne Adem Başar ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Suavi Önal atandı.

Abone ol

Ticaret Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin atama kararları ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na ilişkin görevden alma kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı'na 3 atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Genel Müdür Yardımcısı Avni Dilber getirildi. Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan İç Ticaret Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar atandı. Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Suavi Önal getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir atama

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Batman İl Müftülüğü'ne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Nihat Kök atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bir görevden alma

Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı.