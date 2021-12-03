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Japonya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Tsunmai uyarısı yapılmadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Japonya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Tsunmai uyarısı yapılmadı

 JAPONYA'nın güneybatısındaki Wakayama eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

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Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin güneybatısındaki Wakayama'da, yerel saatle 09.28'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kiisuido Boğazında 20 kilometre derinlikteki deprem, Mie, Hyogo, Tokuşima ve Kagawa'da hissedildi.

Başkent Tokyo'nun batısındaki Yamanaşi eyaletinde de yerel saatle 06.37'de ,19 kilometre derinlikte 4,8 büyüklüğünde deprem oluşmuştu.

JMA, depremlerin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.

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