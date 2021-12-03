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Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı! Korona yasağını ihlal

Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı! Korona yasağını ihlal

BEYAZ TV sunucusu Tahir Sarıkaya’ya koronavirüs yasağını ihlal ettiği için İtalya'da gözaltına alındı. İtalya'ya tatile giden Sarıkaya, Türkiye’den İtalya’ya turistik seyahatin yasak olduğu belirtilerek, bu yasağı ihlal ettiği ifade edildi. Bir süre gözaltında kalan Sarıkaya, İtalya tarafından sınır dışı edilerek Türkiye'ye geri gönderildi.

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Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, tatil için gittiği İtalya’da gözaltına alındı. COVID-19 önlemleri kapsamında seyahat sınırlamasına rağmen turist olarak Roma’ya gittiği gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenilen Sarıkaya, İtalyan makamlar tarafından sınır dışı edildi.

Pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı

Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, iki arkadaşıyla birlikte İstanbul’dan saat 9.20 uçağı ile İtalya’nın başkenti Roma’ya hareket etti. Sarıkaya, iki arkadaşıyla birlikte tatil için gittiği Roma’ya indiğinde pasaport kontrolü sırasında İtalyan polisi tarafından gözaltına alındı.

20 dakika gözaltına alınıp...

Tahir Sarıkaya’ya COVID-19 önlemleri kapsamında Türkiye’den İtalya’ya turistik seyahatin yasak olduğu belirtilerek, bu yasağı ihlal ettiği ifade edildi. Yaklaşık 20 dakika gözaltında tutulan ve ifadeleri alınan üç Türk vatandaşı için daha sonra sınır dışı işlemleri başlatıldı.

İtalya, THY'den bilgi istedi

Sarıkaya ve iki arkadaşı Türkiye saati ile 20.45’te Roma’dan İstanbul’a hareket eden uçakla Türkiye’ye döndü. Bu arada İtalyan makamları, seyahat yasağına rağmen üç Türk vatandaşına Türk Hava Yolları’nın nasıl müsaade ettiğine ilişkin bilgi istediği öğrenildi.

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