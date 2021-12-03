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HABER /  POLİTİKA

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'a karşı aday mı oluyor?

ANKARA eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına çıkmış ve FETÖ itiraflarıyla olay olmuştu. Ahmet Hakan bugün Gökçek'ye yaptığı programın perde arkasını yazdı. Melih Gökçek, ilk seçimde Mansur Yavaş'a karşı rakip olarak mı yarışacak?

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Melih Gökçek, Tarafsız Bölge'de yaptığı FETÖ itiraflarıyla çok konuşuldu. Özellikle Gökçek'in "Ankara Belediyesi'nde geçmişten, benim dönemimden kalan bol miktarda FETÖ'cü var" itirafı olay oldu. Ahmet Hakan, Gökçek'le yaptıkları programın ardından, bugünkü köye yazısında Melih Gökçek'i değerlendirdi....

Sanki bir sonraki seçimde Mansur Yavaş’ın karşısında aday olacak gibi

Geçen akşam Tarafsız Bölge’ye konuk oldu Melih Gökçek. 
İzleyenler görmüştür:
Yine bol bol atıştık.
Fakat benim dikkatimi asıl adamdaki müthiş enerji çekti.
Sanki bir sonraki seçimde Mansur Yavaş’ın karşısında aday olacak gibi bir teyakkuz içinde...

Mansur Yavaş'a yüklendikçe yüzünün rengi açılıyor

Sanki Mansur Yavaş’a yüklendikçe, meydan okudukça yüzünün rengi açılıyor, daha bir gençleşiyor gibi.
Sanki görevden alınmanın büyük şokunu atlatıp kendine gelmiş, kendisine bir istikamet çizmiş gibi...

Aklı o makamda mı kalmış!

Sanki hiç bırakmayacak, devam edecek, varlığını ortaya koyacak, yarıştan kopmayacak gibi...
Bütün bu gözlemleri yaptıktan sonra şöyle dedim kendi kendime:
Bu siyaset, gerçekten çok acayip bir iş.
Bir makamı bıraktıktan sonra, aklın o makamda kalmaması mümkün olmuyor galiba.

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