BIST 1.911
DOLAR 13,73
EURO 15,55
ALTIN 785,02
HABER /  POLİTİKA

DEVA Partisi Metin Gürcan kararını netleştirdi

DEVA Partisi Metin Gürcan kararını netleştirdi

DEVA Partisi Metin Gürcan'ın casusluk iddiasıyla tutuklanması partiyi karıştı. Yabancı diplomattan zarfta para almasını rahatsız edici olarak degerlendiren DEVA Partisi hukuki destek vereceklerini ancak serbest kalması halinde parti soruşturması başlatacaklarını da duyurdu.

Abone ol

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi yönetimi, "siyasi ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanan partinin kurucularından Metin Gürcan ile ilgili tutumunu netleştirdi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Gürcan'ın yabancı bir diplomattan, bir AVM'nin otoparkında, zarf içinde para almasının rahatsız edici olduğunu söyledi.

Parti savunma isteyecek

BBC Türkçe'ye konuşan İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, bu durumun siyasi etik açısından sorgulanması gerektiğini belirtti.
Yeneroğlu, cezaevinden çıkması halinde partisinin, Gürcan'dan bu konuda savunma isteyeceğini açıkladı.

Gürcan'a yöneltilen "askeri ve siyasi casusluk" suçlamasının ise "mesnetsiz" olduğunu söyleyen Yeneroğlu, DEVA Partisi olarak avukatları aracılığıyla hukuki destek vererek, kurucularının adil yargılanma hakkını savunacaklarını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da DHKP-C operasyonu! 43 kişi hakkında gözaltı
İstanbul'da DHKP-C operasyonu! 43 kişi hakkında gözaltı
Fenerbahçe Beko ya tamam ya devam maçında kazandı
Fenerbahçe Beko ya tamam ya devam maçında kazandı
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'a karşı aday mı oluyor?
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'a karşı aday mı oluyor?
Japonya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Tsunmai uyarısı yapılmadı
Japonya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Tsunmai uyarısı yapılmadı
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı! Korona yasağını ihlal
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı! Korona yasağını ihlal
İlkokulda aşk üçgeni! Öğretmen kocasını okulun müdiresiyle bastı
İlkokulda aşk üçgeni! Öğretmen kocasını okulun müdiresiyle bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çin de böyle büyüdü' deyip ekonomide yeni yol haritasını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çin de böyle büyüdü' deyip ekonomide yeni yol haritasını açıkladı
Genç kız babasının beylik tabancısıyla banyoda intihar etti!
Genç kız babasının beylik tabancısıyla banyoda intihar etti!
Ticaret Bakanlığı'na 3 yeni atama kararı
Ticaret Bakanlığı'na 3 yeni atama kararı
Muharrem İnce'den Abdullah Gül iddiası: Anlaşacaklarını duyuyorum
Muharrem İnce'den Abdullah Gül iddiası: Anlaşacaklarını duyuyorum