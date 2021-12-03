Doğalgaza yüzde 20 zam! BOTAŞ Aralık ayına da zamla başladı

BOTAŞ Kasım ayında yüzde 48,4'lük zammın ardından Aralık ayına da yüzde 20'lik zamla başladı. Zam sanayi kuruluşları ile elektrik üretimi yapan santrallerde geçerli olacak.

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Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 1 Aralık itibarıyla geçerli olmak üzere sanayi kuruluşları ile elektrik üretimi yapan santrallerde kullanılan doğalgaza yüzde 20 oranında zam yapıldığını duyurdu.

BOTAŞ, konutlarda kullanılan doğalgazda zam yapılmadığını belirttiği açıklamasında, sanayi ve santrallere yönelik zamla alakalı, "1 Aralık 2021 itibarıyla gelinen aşamada tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde bir düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır" dedi.

Şirket, zammın gerekçesi olarak ise artan maliyetleri işaret etti.

BOTAŞ, Kasım ayında da sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 48,4; santrallerin kullandığı doğalgaza ise yüzde 46,8 zam yapmıştı. Ekim ayındaki her iki tarifeye ise BOTAŞ tarafından yüzde 15 zam yapılmıştı.

Piyasalarda dalgalanma mesajı

BOTAŞ’ın fiyat tarifesiyle ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* 01 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde Aralık ayında bir değişiklik yapılmamıştır.

* Ülkemizdeki konutlarda Evsel Enerji Fiyat Endeksi’ne (HEPI-Household Energy Price Index) göre Avrupa’nın en düşük fiyatlı doğal gazı kullanılmaktadır.

* Bununla birlikte 2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmektedir.

* Ülkemizde ise bugüne kadar bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

* 01 Aralık 2021 tarihi itibari ile gelinen bu aşamada tüketicilerimizi imkânlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde bir düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

* Konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde Aralık ayında bir değişiklik yapılmamıştır.

* Artan maliyetlerden dolayı Büyük Sanayi ve Ticari Kuruluşları abone grubuna yüzde 20 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz tarifesine de yüzde 20 oranında artış yapılmıştır.

Ekim ayındaki zamlarda BBC Türkçe'ye konuşan uzmanlara göre sanayi ve elektrik santrallerine getirilen doğal gaz zammı tüketiciye artan elektrik faturaları şeklinde yansıyacak.