Fenerbahçe Beko ya tamam ya devam maçında kazandı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fransız temsilcisi Monaco'yu 96-86 yendi. Sarı-lacivertliler ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Monaco ise 8. kez yenildi. Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti.

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Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası konuk ekibin 6-4 üstünlüğüyle geçildi. Sarı-lacivertliler, De Colo'nun oyuna dahil olmasıyla top kaybını azaltsa da James'in üç sayı çizgisi gerisinden bulduğu isabetlere engel olamadı ve ilk çeyrek misafir ekibin 18-16 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyoda iyi başlayan Monaco, Motiejunas'ın etkili performansıyla 13. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 19-25. Mola dönüşünde De Colo'nun etkili oyununu Şehmus Hazer ile skora yansıtan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada Vesely'nin basketiyle öne geçti: 29-27. Kalan bölümde James'in basketlerine engel olamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 42-40 geride gitti.

İkinci yarıya Guduric'in üç sayılık basketiyle öne geçerek (45-42) başlayan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada yine Guduric'in dış atışıyla farkı çift hanelere taşıdı: 53-43. Moladan 7-0'lık seriyle dönen Monaco, 28. dakikada farkı 2 sayıya kadar düşürdü: 55-53. James'in paslarını skora dönüştüren ve son bölümde öne geçen Monaco karşısında son saniyede De Colo ile basketi bulan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 63-63 eşitlikle girdi.

Son bölüme iyi başlayan Fenerbahçe Beko, De Colo'nun 34. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 7'ye çıkardı: 73-66. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 36. dakikada Polonara'nın üç sayılık basketiyle farkı yeniden çift hanelere (83-71) yükseltti. Konuk ekip, James'in üst üste sayılarıyla 38. dakikada farkı 4 sayıya çekti: 83-79. Kalan bölümde De Colo ve Guduric'in üç sayılık basketleriyle rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 96-86 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi konuk ekip adına 31 sayı kaydeden Mike James olurken, Fenerbahçe Beko'da Vesely 20, Guduric 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Saulius Racys (Litvanya)

Fenerbahçe Beko: Henry 13, Shayok, Pierre 2, Booker 11, Vesely 20, De Colo 15, Polonara 11, Guduric 18, Şehmus Hazer 6, Melih Mahmutoğlu

Monaco: James 31, Lee 7, Diallo 10, Motum 6, Hall 6, Ouattara 15, Motiejunas 7, Thomas 3, Andjusic 1, Demahis, Faye

1. Periyot: 16-18

Devre: 40-42

3. Periyot: 63-63