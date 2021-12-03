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Lütfü Elvan affını istediğinde Nurettin Nebati Erdoğan'ın bilgisi dahilinde tweet attı

Lütfü Elvan affını istediğinde Nurettin Nebati Erdoğan'ın bilgisi dahilinde tweet attı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Lütfü Elvan'ın sözlü olarak Erdoğan'dan affını istedikten 4 gün sonra Nureddin Nebati'nin, faiz karşıtı tweetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde paylaştığını yazdı.

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Görevden affını isteyen Lütfi Elvan’dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nureddin Nebati atandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Nebati'nin göreve geliş süreciyle ilgili kulisleri ve yeni ekonomi politikasının ana hatlarına köşe yazısında yer verdi.

22 Kasım'daki kabine toplantısının ardından Erdoğan ile yaptığı görüşmede Elvan'ın sözlü olarak affını istediğini, bu talebini AK Parti grubundan sonra tekrarladığını yazan Selvi, olayın krize dönüşmeden Erdoğan tarafından onaylandığını aktardı.

Tweetleri Erdoğan'ın bilgisi dahilinde attı

Nebati'nin gelmesiyle birlikte ekonomi politikalarında görüş birliğine varıldığını yazan Selvi, yazısına şöyle devam etti:

"Nebati, 26 Kasım Pazar günü attığı tweet’te bunun sinyalini vermişti. Çünkü o tweet’leri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi dahilinde atmıştı. Nebati, faizlerin düşürülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aynı fikirdeydi. Tweet’inde de, ”2013’ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamakta kararlıyız” demişti. Bu bir meydan okumaydı. Hakeza Nebati,“Mevcut piyasa koşullarında politika faizinin enflasyonun altında tutulmasında herhangi bir sorun yoktur. Talep enflasyonunu azaltmak için faizlerin arttırılması gerekirken, küresel salgının neden olduğu arz enflasyonunu azaltmak için faizlerin düşürülmesi gerekmektedir” diyerek, yeni ekonomi politikalarının yanında güçlü bir şekilde yer almıştı.

Yeni anlayış

Artık ekonominin dümeninde Nureddin Nebati var. Yeni bakan için düşük faiz ve yüksek büyümeyi esas alan üretim ekonomisine dayalı yeni politikalarının sahiplerinden biri diyebiliriz. Zaten devir teslim töreninde de, ”En önemli önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdamdır” diyerek bunun işaretini verdi.

Milletvekilliği döneminden bu yana tanıdığım Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu topraklar için derdi ve davası olan birisidir. Zor bir dönemde ateşten gömlek giydi. İşinin kolay olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü yeni ekonomi modeliyle aynı zamanda bir zihniyet devrimine imza atmaları gerekiyor. Bunun için öncelikle piyasalara güven veren bir yönetim ortaya koyması gerekiyor. Çünkü ekonominin yarısı güven demektir.

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