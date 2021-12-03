CHP 'yoksulluk haritası' çıkaracak: 'İktidarın gizlediği gerçek verilere ulaşacağız'

CHP seçime hazırlık için yoksulluk haritası çıkarmaya başladı. İktidarın verilerini gizlediğini iddia eden CHP, büyükşehir ve il belediyelerindeki hane ve gelir durumları sigorta durumları, yaş ve cinsiyet verilerine bakarak Türkiye’nin yoksulluk haritası çıkaracak.

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CHP, partili belediyelerin bulunduğu bölgelerde yoksulluk haritası çıkarıyor. Yoksulluk Haritası çalışmasında, hane ve gelir durumları, sigortalı çalışma oranları, hanelerin sosyal tablosu ve bu grupların yaş-cinsiyet dağılımı gibi veriler baz alınıyor. İlerleyen süreçte ilçe belediyelerinde yoksulluğu tarayacak CHP, iktidara geldiğinde ise merkezi yönetimin imkanlarını yoksullukla mücadelede daha etkin kullanabilmek için Türkiye’nin yoksulluk haritasını çıkarmayı planlıyor.

‘İktidara hazırlık’

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yoksulluk Haritası" çalışmasına ilişkin Milliyet’e şunları söyledi:

"Derin yoksullukla mücadele için önce belediyelerimizde, iktidara geldiğimizde de ülke genelinde doğru ve etkili politikalar geliştirmek için hazırlık yapıyoruz. Gelen sosyal yardım başvurularını, belediyelerimizin farklı alanlardaki verilerini ve yapılan araştırmaları bir araya getirerek belediyelerimizin bulunduğu bölgelerde yoksulluk haritaları çıkaracağız. Çalışmaya önce büyükşehir ve il belediyelerimizden başladık. Yoksulluk haritası çalışmaları için belediyelerimizde uzman ekipler kurduk, önemli bir yol katettik. Hane ve gelir durumları, sigortalı çalışma oranları, hanelerin sosyal tablosu ve bu grupların yaş ve cinsiyet dağılımı gibi verileri baz alarak geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmayı tamamladıktan sonra ilçe belediyelerimizle devam edeceğiz. En önemlisi, bu çalışmayı tamamladığımızda Türkiye’nin yoksulluk haritasını da çıkaracağız.

'Yoksulluk Haritası' sayesinde siyasi iktidarın gizlediği gerçek yoksulluk verilerine ulaşacağız. Örneğin, herhangi bir belediyemiz kendi bölgesine ait yoksulluk haritasına baktığında hangi hanenin, hangi sokağın, hangi mahallenin neye ihtiyacı olduğunu saptayabilecek. Türkiye’nin yoksulluk haritasını çıkardığımızda ise, merkezî yönetimin imkânlarını yoksullukla mücadelede daha etkin kullanabilme fırsatına sahip olacağız."