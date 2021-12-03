3 Aralık nedir önemi nedir? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü önemi

Dünya Engelliler Günü her yıl aralık ayının üçünde kutlanıyor. Bu anlamlı ve özel gün vatandaşlar 3 Aralık Engelliler Günü mesajlarını ve anlamlı sözlerini araştırıyor. 1992 yılından bu yana 3 Aralık gününde kutlanan Engelliler Günü için kısa, resimli ve anlamlı 3 Aralık Engelliler Günü mesajları haberimizde

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Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Dünya Engelliler Günü her yıl 3 Aralık tarihine denk geliyor. Bu önemli günde vatandaşlar günün anlam ve önemine uygun paylaşımlarda bulunuyorlar. Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri, resimli, kısa ve anlamlı 3 Aralık mesajları haberimizde.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü önemi: Engellilik, doğuştan ya da herhangi farklı bir sebepten kaynaklı bireylerin bedensel, sihinsel ve sosya yetilerini farklı derecelerde kaybetmeleri nedeniyle normal yaşam rutinine uyamaması durumu olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanmış olan Dünya Engellilik Raporu'na göre dünyada 1 milyardan fazla engelli yaşamakta. Bu da dünyanın yüzde 15'ini temsil ediyor. Bu sayının 450 milyonu zihinsel ya da nörolojik bir hastalıklarının bulunması nedeniyle engelli sınıfında yer almaktadır. 3 Aralık 1992 yılında Birleşmiş Milletler'in almış olduğu kararla, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları anlamak, onların diğer bireyler gibi toplumsal yaşamın birer parçası olması amacıyla ilan edilen Dünya Engelliler Günü, tüm dünya ülkeleri tarafından çeşitli etkinliklerle geçirilmektedir.

Engelliler Günü sözleri ve mesajları

Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Engelliler Günü Kutlu Olsun

Sevgi varsa, engel yoktur! Engelliler Günü Kutlu Olsun.

Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz. Engelliler Günü Kutlu Olsun

Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.

Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.

Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir. Engelliler Günü Kutlu Olsun

Engellilikten kurtulmanın yolu engelleri aşacağına inanmakla başlar.

Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır. Engelliler Günü Kutlu Olsun