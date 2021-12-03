Kasım ayında enflasyon çıldırdı! Aylık enflasyon yüzde 3.5, yıllık enflasyon yüzde 21.3! ENAG'a göre yüzde 9.91

TÜİK 2021 Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayında enflasyon yüzde 3.5 arttı. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 21.31 oldu... TÜFE böylece eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı... Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG7 Kasım ayı itibariyle yıllık enflasyonun yüzde 58'i aştığını açıkladı...

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Türkiye İstatistik Enstitüsü Kurumu (TÜİK), tüketici fiyatlarının Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,31 arttığını açıkladı. Aylık enflasyon ise yüzde 3.5 olarak gerçekleşti. TÜFE böylece eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.

En yüksek artış yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyasında görüldü. Çekirdek enflasyon ise yüzde 17.62 arttı

Üretici fiyatlarında enflasyon yüzde 54.62 ile rekor kırdı

- Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 17,62'ye yükseldi.

- Üretici enflasyonundaki artış ivmesi de devam etti. Buna göre üretici fiyat endeksi Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54,62 arttı. Aylık bazda artış ise yüzde 9,99 oldu. Bu rakamların ardından tüketici fiyat endeksiyle üretici fiyat endekslerindeki yıllık artış hızları arasındaki fark da rekor seviyeye yükseldi.

Piyasanın beklentisini aştı

Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 3 artışla yıllık yüzde 20,71'e yükseleceği yönündeydi. Enflasyon ekim ayında aylık yüzde 2,39, yıllık yüzde 19,89 olarak açıklanmıştı.

ENAGrup, Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Kasım ayında aylık enflasyon yüzde 9.91, yıllık enflasyon ise yüzde 58.65 olarak açıkladı.

ENAGrup'un sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşım yaptı. ENAG paylaşımında Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Yaptığı paylaşımda ENAG'ın açıklaması şöyle:

"ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım ayında yüzde 9.91 arttı E-TÜFE’deki son 12 aylık artış oranı ise %58.65 olarak gerçekleşti."