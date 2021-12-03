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Bursa'da bu saatin fiyatını duyan inanamadı: Altından yapıldı 100 yıllık

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da bu saatin fiyatını duyan inanamadı: Altından yapıldı 100 yıllık

Bursa'da antikacıda satışa çıkarılan 100 yıllık altın saat, servet değerinde fiyatla satışa çıktı.

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Uzun yıllardır antikacılıkla uğraşan Nuri Yıldırım, uzun uğraşlar sonucu elde ettiği 18 ayar altından yapılmış 100 yıllık saati rekor fiyatla satışa çıkarttı. Yıldırım, kasası ve kordonu tamamen altın olan 100 yıllık İsviçre menşeli saati 10 bin dolardan satışa çıkarttı. Antikacının dükkanında en nadide ürün olan saat meraklılarını bekliyor. 10 bin dolar verecek olan 100 yıllık altın saatin sahibi olacak.

Dedesinin de antikacı olduğunu ifade eden Nuri Yıldırım, "20 yıldır antika alıp satıyorum. En son elime 100 yıllık 18 ayar altından yapılmış bu saat geçti. Saatin kordonu ve kasası 80 gram altından yapılmış. Çok nadide bir parça. Bu saati 10 bin dolardan satışa çıkarttım, meraklılarını bekliyor" dedi.

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