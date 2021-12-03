Okul öncesi eğitime Covid darbesi! Şok düşüş yaşandı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Kovid-19 salgını sürecinde okul öncesi eğitimde okullaşma oranının yüzde 75'ten, yüzde 59'a düştüğünü açıkladı. 5 yaşındaki çocukların okullaşma oranı yüzde 75’ten yüzde 59’a geriledi.

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AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur başkanlığında toplanan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç'u dinledi.

Morkoç sunumunda, okul öncesi eğitim hizmetlerinin yasal anlamda dört ayrı mevzuat, dört ayrı birim sorumluluğunda yürütüldüğünü belirterek, bakanlığın bu nedenle kreş ve gündüz bakım evlerini denetlemede sorunlar yaşandığını söyledi.

Morkoç'un "Okul öncesi eğitim” başlıklı sunumuna göre; 2020-2021 eğitim öğretim yılında okullaşma oranında, Kovid-19 salgını nedeniyle büyük düşüş yaşandı. 5 yaşındaki çocukların okullaşma oranı yüzde 75’ten yüzde 59’a geriledi. Morkoç sunumunda, okullaşma oranı ve sorunlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"1 milyon 645 bin çocuk okul öncesi kurumlara devam ediyor, 99 bin öğretmen okul öncesi kurumlarda görev yapıyor. Türkiye’de 0-3 yaş grubu bakım ve eğitimi; Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumluluğundayken, 3-6 yaş arası hem bu iki bakanlık hem de Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda yürütülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu durumu 'karmaşık ayrık bir sistem' olarak nitelendiriyor. Ücret konusu okullaşma önünde ciddi engel teşkil ediyor. Ücret türü, kurum ve verilen hizmetlere göre valiliklerce belirleniyor. Mevcut durumda kurumların sadece yüzde 31’inde ailelerden ücret talep edilmiyor.