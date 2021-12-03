Susam fiyatları yüzde 150 arttı simit 3,5 liraya yükseldi

Simit gelen zamlarla birlikte 3.5 TL'den satışa sunulurken simidin vazgeçilmezi susamdaki fiyat artışı da dikkat çekti.

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Yaklaşık yüzde 150'lik artışla kilosu 13 liradan 35 liraya kadar yükselen susam fiyatı fırıncı ve satıcıları kara kara düşündürüyor. Üreticiler, 3.5 lira satış fiyatının dahi masraflarını karşılamadığını söyledi.

Sözcü'de yer alan habere göre Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, “Susama gelen zamlar bu sektörü sekteye uğratıyor. Pazartesi ve cuma iki ayrı zam gelen bir süreçten geçiyoruz.

Bugün simide yaptığımız zam dahi masrafları karşılamıyor. Günlük hammaddeye zam geliyor” ifadelerini kullandı.