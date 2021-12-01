Yüzde 42 zam geldi! Ekmek fiyatları peş peşe zamlandı: Böyle giderse Ocak'ta 4 TL olabilir

Yozgat'ta yüzde 14 zam

Yozgat’ta eylül ayından itibaren 1 lira 75 kuruştan satılan 200 gram ekmek, bugünden itibaren 2 liradan satılmaya başladı. Yozgat’ta ekmeğe 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle 25 kuruş zam geldi. Zamla birlikte 200 gram ekmeğin satış fiyatı 2 liraya yükseldi. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, zamma ilişkin “Dolar kurunun hızlı artışı sonrası son 2 haftada 50 kiloluk un fiyatı 200 TL'den 350 TL’ye yükseldi. Yine bu süre içerisinde ekmek üreten fırıncılarımız ciddi manada zarar içindelerdi." dedi.