Yüzde 42 zam geldi! Ekmek fiyatları peş peşe zamlandı: Böyle giderse Ocak'ta 4 TL olabilir
İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Van, Muğla, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir'in aralarında yer aldığı 20 ilde fırıncılar ekmek ve unlu mamüllere peş peşe zam kararı aldı.
Fırıncılar, un ve diğer giderlere gelen zamlar nedeniyle temel tüketim maddelerinin başında gelen ekmeğe peş peşe zam kararı aldı. Türkiye'nin birçok ilinden zam haberi gelirken, bazı fırıncılar ekmeğe gramaj ayarı çekti.
İşte ekmeğe zam gelen şehirler...
Yozgat'ta yüzde 14 zam
Yozgat’ta eylül ayından itibaren 1 lira 75 kuruştan satılan 200 gram ekmek, bugünden itibaren 2 liradan satılmaya başladı. Yozgat’ta ekmeğe 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle 25 kuruş zam geldi. Zamla birlikte 200 gram ekmeğin satış fiyatı 2 liraya yükseldi. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, zamma ilişkin “Dolar kurunun hızlı artışı sonrası son 2 haftada 50 kiloluk un fiyatı 200 TL'den 350 TL’ye yükseldi. Yine bu süre içerisinde ekmek üreten fırıncılarımız ciddi manada zarar içindelerdi." dedi.
Samsun'da gramaj zammı
Samsun’da ekmeğe gramaj zammı yapıldı. 230 gramdan 200 grama düşürülen ekmeğin fiyatı 2 TL'de kaldı. Ayrıca ekmek fiyat tarifesinin yılbaşında görüşülerek o günkü un fiyatından tekrar belirlenmesine karar verildi.
Van'da yüzde 20 zam yolda
Geçtiğimiz haftalarda Van’da 1 lira 50 kuruştan satılan 210 gram ekmek, uygulanan zamla birlikte 1,80 liradan satılmaya başlarken, ekmeğe yeni bir zam gelmesi bekleniyor. Ülke genelinde un, yağ, şeker ve diğer hammadde fiyatlarındaki artışlardan dolayı fırıncıların yeni bir zam talep ettiği iddia edildi.