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Ferdi Kadıoğlu milli takım için kararını verdi! Türkiye mi, Hollanda mı?

Ferdi Kadıoğlu milli takım için kararını verdi! Türkiye mi, Hollanda mı?

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu milli takım konusunda kararını verdi. Kanada, Hollanda ve A Milli Takımımızda görev yapma hakkına sahip olan 22 yaşındaki oyuncu, resmi açıklamayı yılbaşına kadar yapacak. Bu arada Fenerbahçe yönetimi de Ferdi ile ilgili önemli bir karar aldı.

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Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, daha önce mart ayını beklediğini söylese de kendisi açısından son derece kritik olan milli takım kararını verdi. 22 yaşındaki oyuncu, Kanada ve Hollanda Milli Takımları'nda da görev yapma hakkına sahip olmasına rağmen Türkiye'yi tercih etti.

Genç yıldız, henüz bu kararı resmi olarak açıklamadı ancak yakın çevresiyle paylaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun resmi açıklamayı da yılbaşına kadar yapacağı belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Ferdi Kadıoğlu, bu kararıyla Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynamaya devam edebilecek. Sarı-lacivertli yönetimin Ferdi'ye yakın zamanda 5 yıllık yeni bir sözleşme önereceği bildirildi.

Genç yıldızın takımda kalmak istediği için bu görüşmelere başlamak için sabırsızlandığı ifade edildi.

7 Eylül 1999 doğumlu Ferdi, Hollanda'da Nec Nijmegen altyapısında yetişti. Fenerbahçe, henüz 18 yaşındayken oyuncuya 1.4 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattı. İlk 2 sezonunda istenen süreleri alamasa da Pereira döneminde ligde sadece bir maç kaçırdı.

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