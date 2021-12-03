Cübbeli Ahmet Hoca'dan dolar ve ekonomi bombardımanı! 'Babam da böyle battı'

CÜBBELİ Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Fatih Altaylı'yı arayıp “Nereye gidiyoruz Fatih Bey” diye sordu. "Benim babam bilirsiniz varlıklı bir adamdı ve aynen böyle bir kriz sonunda battı. Bugün de durum bu" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Bu ekonomik politikayı Nas diye sürdürürsen ve millet batarsa herkes ‘Kuran batırdı bizi' demeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

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Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Cübbeli Ahmet Hoca ile yaptıkları ekonomi sohbetini yazdı. "Benim babam bilirsiniz varlıklı bir adamdı ve aynen böyle bir kriz sonunda battı. Bugün de durum bu. Herkes batma, her şeyi kaybetme korkusu içinde. Kimse de nereye gittiğimizi, ne olacağını, nerede durulacağını kestiremiyor" dedi. Hükümetin ekonomi politikalarını ve savunmalarını eleştirip, "Bu ekonomik politikayı Nas diye sürdürürsen ve millet batarsa herkes ‘Kuran batırdı bizi' demeye başlayacak. Suçu Kuran’da, İslam’da bulacak. Millet dinden, Kuran’dan uzak duracak" dedi. İşte Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü...

Cübbeli Ahmet'in sosyal medyada olay olan videosu...

Dün sabah bir arkadaşım çok eğlenceli bir video yollamış. Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kendi cemaatine yaptığı bir sohbeti, müzikle birleştirmişler. Ortaya çok komik bir video çıkmış. İzleyince çok güldüm ve hemen Cübbeli Ahmet Hoca’ya ilettim.

İlk cümlesi 'Nereye gidiyoruz Fatih Bey' oldu

10 dakika geçmeden aradı. Daha doğrusu eşi aradı ve “Hocayla beraberiz. İzledik videoyu, çok güldük. Size bir merhaba demek istiyor” diyerek telefonu Cübbeli Hoca’ya verdi. Ahmet Mahmut Ünlü ile yıllardır konuşmamıştık. Hoca’nın ilk cümlesi “Nereye gidiyoruz Fatih Bey” oldu.

“Vallahi hocam biz artık bilmiyoruz. Siz daha iyi bilirsiniz. Nas’mış. Öyle diyorlar” dedim.

Benim babam da böyle bir krizde battı!

“Fatih Bey, herkes çok tedirgin. Benim babam bilirsiniz varlıklı bir adamdı ve aynen böyle bir kriz sonunda battı. Bugün de durum bu. Esnaf çok tedirgin. Herkes batma, her şeyi kaybetme korkusu içinde. Kimse de nereye gittiğimizi, ne olacağını, nerede durulacağını kestiremiyor. Kimse sesini de çıkaramıyor. Öylece seyrediyoruz ama iyiye gitmiyor sanki hiçbir şey” dedi.

Burası şeriat devleti mi? Şeriat ilan edildiyse ona göre davransınlar...

Ben de tekrarladım. “Nas hocam Nas. Onu ben bilmem siz daha iyi bilirsiniz” diye. Sonunda Ahmet Hoca kızdı.

“Fatih Bey, Nas anladık da, burası şeriat devleti mi! Şeriat devleti ilan edildiyse ona göre davransınlar. Yarım Nas olmaz. Madem öyle 1 bile faiz vermeyeceksin. Devlet de 1 bile faiz almayacak. Nas’ın azı çoğu olmaz. Yarım yamalak Nas da olmaz."

Nas dersen ve millet batarsa 'Kuran bizi batırdı' der

"Bakın bu durum İslam’a büyük zarar veriyor. Farkındalar mı bilmiyorum. Biz içindeyiz cemaatin, görüyoruz. Bu ekonomik politikayı Nas diye sürdürürsen ve millet batarsa herkes ‘Kuran batırdı bizi' demeye başlayacak."

Millet dinden Kur'an'dan uzak duracak

"Suçu Kuran’da, İslam’da bulacak. Millet dinden, Kuran’dan uzak duracak. Sonunda batışın faturasını Kuran’a çıkaracak. Madem Nas diyeceksin. O zaman hepten şeriat ilan et. Bakalım ne oluyor görelim. Öyle değil mi ama” dedi.

Milleti göz göre göre batırmayı Nas’a bağlarsanız...

Ben yine “Nas Hocam Nas” dedim. Hoca yine kızdı.

“Fatih Bey, İslam’da faiz yoktur ama parayı korumak vardır. Paranın değer kaybı kadar faiz olabilir. Paranın değer kaybı nispetinde faiz alınabileceğini söyleyen fetvalar vardır. Madem Nas, o zaman o fetvaları da göz önüne alsınlar. Milleti göz göre göre batırmayı Nas’a bağlarsanız, milleti Nas’tan, Kuran’dan soğutursunuz. Dini suçlu hale getirirsiniz” dedi.

Çözüm sürecinden sonra ilk kez gergin...

Fatih Altaylı, "Genelde neşeli ve pozitif olan Cübbeli Ahmet Hoca’yı bir kez 'Açılım' döneminde bu kadar tedirgin görmüştüm" diyen Fatih Altaylı, "Bu kez daha da tedirgin. Ama yapacak bir şey yok. Ne de olsa Nas..." diye yazdı.