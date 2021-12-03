Muharrem İnce tekerlekli sandalyede basketbol oynadı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, engelli sporcular ile bir araya gelerek tekerlekli sandalyede basketbol maçı yaptı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da spor salonunda engelli sporcular ile bir araya geldi. Burada sporcularla sohbet eden İnce, daha sonra forma giyip tekerlekli sandalyeye oturdu.

İnce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekmek amacıyla engelli sporcularla basketbol oynadı. Karşılaşmada Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri de forma giydi.