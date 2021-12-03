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Muharrem İnce tekerlekli sandalyede basketbol oynadı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Muharrem İnce tekerlekli sandalyede basketbol oynadı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, engelli sporcular ile bir araya gelerek tekerlekli sandalyede basketbol maçı yaptı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da spor salonunda engelli sporcular ile bir araya geldi. Burada sporcularla sohbet eden İnce, daha sonra forma giyip tekerlekli sandalyeye oturdu.

İnce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekmek amacıyla engelli sporcularla basketbol oynadı. Karşılaşmada Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri de forma giydi.

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