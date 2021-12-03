Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den asgari ücret ve ekonomik düzelme mesajı

Kemal Öztürk, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşmesinde ekonomik sıkıntılar için Mart Nisan ayını işaret ettiği asgari ücret için de büyük bir yükseliş savunduğunu söyledi.

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Habertürk gazetesi yazarı Kemal Öztürk yeni Hazine ve Maliye Bakanı olan Nureddin Nebati ile bakanlığı öncesinde yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Nebati'nin Mart-Nisan ayı için rahatlama öngördüğünü asgari ücret için de söylediklerini yazdı.

Ekonomi ve Hazine’den sorumlu bakan olmadan birkaç gün önce Nureddin Nebati ile uzun bir telefon görüşmesi yaptık. Arkadaşlığımız çok eskilere dayandığı için konuşmamızın büyük kısmı resmiyetten uzak geçti.

Ancak benim asıl merak ettiğim ekonominin gidişatına dair görüşleriydi.

Edindiğim izlenim, Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni politikasını sonuna kadar savunacak. Herhangi bir konuda direneceğini sanmıyorum.

Bu aynı zamanda hiçbir mazeretin kalmayacağı anlamına da geliyor. Ya başaracaklar ya da Cumhurbaşkanı dahil, sorumluluğu birlikte üstlenecekler.

Mart Nisan rahatlama

“Halk bu ekonomi politikasıyla çok sıkıntı çekiyor, peki ne zaman rahatlatacak, bir takvim, tarih var mı kafanda?” diye sordum.

“Hazinedeki bürokratlar Mart-Nisan gibi rahatlama olacağını söylüyor. Ancak ben Haziran ayında bir rahatlama olacağını düşünüyorum. O tarihlerde turizm gelirlerimiz ekonomiye büyük katkı sağlayacak. Bu da bizi rahatlatacak. Zaten ne yapıp edip, ülkeyi rahatlatmamız, ekonomiyi düzeltmemiz lazım, başka seçeneğimiz de yok. Yoksa büyük sıkıntı çekeriz.”

“Peki asgari ücret için ne düşünüyorsun, rakam var mı kafanda?

- “Asgari ücretliyi rahatlatmamız gerekiyor. Ben iş adamıyım. Yüzlerce insan çalışıyor yanımızda. Onların sıkıntılarını biliyorum. Yüksek bir asgari ücret vermeliyiz. Ben bunu savunuyorum. Başka türlü olmaz.”

Sanki bakan olacağı içime doğmuş da öyle görüşmüşüz gibi oldu konuşmalarımız.

Dedim ya görüşmemiz eski iki arkadaş olarak yapıldı. Bir gazeteci-bakan röportajı değildi. Ayrıca Nureddin bey de bakan değildi konuşmamızda, yardımcıydı. O zamanki öngörüleri böyleydi.

Şimdi bakan olduğundan görüşleri, hedefleri, öngörüleri değişebilir. Bunu zaman içinde açıklayacaktır. Bir süre sonra tekrar konuşursak, artık arkadaşlığı bir kenara bırakıp, öyle konuşacağız!