AK Parti'nin kurucu üyesi eski bakan Güldal Akşit hayatını kaybetti

AK Parti'nin kurucu üyesi eski Turizm ve Devlet Bakanı AK Parti Danışmanı Güldal Akşit koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 8 Kasım'dan itibaren hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu.

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AK Parti'nin kurucu üyesi Eski Turizm ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde vefat etti.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi, eski bakanlardan Akşit, bugün tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde 61 yaşında hayatını kaybetti.

Hastane açıklama yaptı

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, eski Turizm ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit'in bu sabah solunum ve organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.

Prof. Dr. Ünüvar, İbni Sina Hastanesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Akşit'in 8 Kasım'dan itibaren hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Hastaneye yatışının yapıldığı gün Akşit'in yoğun bakım servisine alındığını belirten Ünüvar, "10 Kasım'da entübe edildi. Bugün saat 08.50'de durumu ağırlaştı, 09.35'te maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun. Solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliğinden vefat etti Sayın Bakanımız. Türkiye'ye çok hizmet etmiş, devletimize milletimize hizmet etmişti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Akşit'in ailesinin onayı ile cenaze törenine ilişkin bilgi veren Ünüvar, "Yarın 4 Aralık Cumartesi Günü saat 12.00'de TBMM'de bir tören yapılacak. Daha sonra öğlen namazına müteakip Kocatepe Camii'sinden cenaze namazı kılınacak. Sayın Bakanımızı Karşıyaka Mezarlığı'ndan ebediyete uğurlayacağız."

Açıklamada, Akşit'in ailesi, AK Parti Ankara Milletvekili ve MKYK üyesi Lütfiye Selva Çam, hastane başhekimi ve doktorlar yer aldı.

Güldal Akşit kimdir?

Güldal AKŞİT, 1960’ta Malatya’da doğdu. Avukat; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest Avukat olarak çalışma hayatına başladı.

14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti’nin kurucu üyesidir.

22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan AKŞİT, 58. Hükümette Turizm Bakanı, 59. Hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği yapan AKŞİT;

9 Nisan 2009 tarihinde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına seçildi.

12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevi yapmıştır.

Türkiye’de Kadın Hakları ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerde ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalık yaratılması açısından önemli katkılarda bulunmuştur.

Ayrıca STK’larla Devlet arasındaki ilişkilerin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olmuştur.

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006 tarihinden bu yana yürümekte olan Güldal AKŞİT;

08 Temmuz 2011 – 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevi yapmıştır.

Halen; AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olarak siyasi çalışmalarına devam etmektedir.

Evli ve İngilizce bilmektedir.