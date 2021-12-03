Nureddin Nebati'nin Fethullah Gülen'le fotoğrafı gündem olmuştu yaka paça götürüldük CHP sürprizi

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yle FETÖ'yü ziyaretleri sırasında çekilen fotoğrafta yer alan Ekrem Erdem, o fotoğrafın hikayesini anlattı. Neredeyse yaka paça götürüldüklerini belirten Erdem, CHP'lilerin de organizasyona katıldığını söyledi.

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Görüşleri mevcut ekonomi politikalarıyla ters düştüğü bilinen Lütfi Elvan, 'görevden affını' istedi ve istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunu yardımcısı Nureddin Nebati'ye devretti.

Bu atama sonrası, zaten ekonomi eğitimi olmaması nedeniyle eleştirilerin öznesi haline gelen Nebati'nin FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'le çekilmiş fotoğrafları tartışılmaya başlandı.

Aralarında Nebati'nin de bulunduğu bazı siyasetçiler, Mart 2013'te Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda ABD'ye gitti. Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde toplantı yapıldı. FETÖ'cü Rumi Forum'un yemeğine gidildi.

Bu arada, şu anda cezaevinde bulunan eski AK Parti İzmir Milletvekili İlhan İşbilen, dönemin AK Parti Teşkilat Başkanı Ekrem Erdem ve eski Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi ile Nureddin Nebati, Pensilvanya'da Gülen'i ziyaret etti.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugün Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanlığı görevinde bulunan Ekrem Erdem'le söz konusu ziyaretle ilgili konuştu . Saymaz'ın yönelttiği sorular ve Erdem'in bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

"Bunu da servis eden FETÖ'dür"

- Pensilvanya'da çektirdiğiniz fotoğrafın hikayesi nedir?

Türkiye'nin ucuzluğundan başka bir şey değil İsmail Bey, geçin bunları. İnsanları bir fotoğraftan dolayı mahkum etmenin anlamı yok. İşe bakalım. Türkiye'ye hizmet edelim. Ki fotoğrafın merkezinde ben varım, bunlara takılmanın anlamı yok. Ömrümüz FETÖ'yle, FETÖ gibi yapılarla mücadeleyle geçti. Bunun kimse üzerinde durmuyor. Bir fotoğraf! Bunu da servis eden FETÖ'dür.

- Kendi isteğinizle mi Pensilvanya'ya gittiniz, davet üzerine mi?

O kadar ısrarcı şekilde şey yaptılar ki. Hem ısrar ettiler, hem servis ettiler.

- Ziyarette bir şey alıp veriyorsunuz, o nedir?

Karşılıklı hediyeleşme yaptık, o kadar. Ya İsmail Bey, geçin bunları. Fotoğrafı tetkik edene kadar ülkeye hizmet edelim ya. Nureddin Bey çekirdekten siyasetçi bir arkadaşımız. Çalışkandır, gayretlidir. İsabetli bir atama olmuştur. Tebrik ediyoruz.

"Bizi yaka paça götürdü"

- Vazife gereği soruyorum; fotoğrafın hikayesi nedir?

ABD'ye davet ettiler, gittik. (Şimdi) içeride olan İzmir Milletvekili İlhan İşbilen de vardı. Israrlı şekilde, neredeyse bizi yaka paça ederek götüren adam da odur. İyi niyetle gidilmiş.

"Devlet adına gitmedik"

- Resmi ziyaret miydi?

Devlet adına gidilmiş değil. Yurtdışına gittiğimizde bir çok davete icabette bulunuruz. CHP'liler de vardı. O zaman bu grubun CHP'lilere daha farklı yaklaştığını gördük.

- CHP'liler Pensilvanya'ya sizinle beraber geldi mi?

Nasıl ifade edeyim, doğru bir şey söylemek açısından...

- Geldiler mi, gelmediler mi?

Hep testten geçtiğimiz için iki şıktan birini şey yapıyorsunuz. Ben ABD'de FETÖ'nün organize ettiği bazı programlarda gördüm onları.

- Sizinle beraber mi?

Evet.

- Peki Pensilvanya'ya geldiler mi?

Beraber gitmedik.

- Görüşmede ne söyledi, Gülen?

Çok fazla bir şey konuşmadık. Biraz da rahatsızdı.

- Siz ne söylediniz?

"Bir soru" diyorsun, şey yapıyorsun. Teşekkür ederim. Söylemem gerekeni söyledim.