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Winston sigara fiyatı 2021 kaç para oldu yeni zamlı liste

Winston sigara fiyatı 2021 kaç para oldu yeni zamlı liste

2022'ye az bir zaman kala bir zam da sigara fiyatlarına geldi. Sigara zam geldi yeni zamlı sigara fiyatları açıklandı. Royal Tobacco sigara fiyatlarına 2 liralık yaptı. Peki zamlı yeni sigara fiyatları kaç para oldu? Sigara zammının ardından Winston sigara kaç para oldu? İşte yeni zamlı Winston sigara fiyatları...

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Sigaraya zam mı geldi, zamlı yeni sigara fiyatları kaç para oldu sorusu günün konusu oldu. Günlerdir sosyal medyada sigaraya zam iddiaları doğru çıktı ve  Royal Tobacco sigara fiyatlarına 2 liralık yaptı. Sigara zammı haberinin ardından  Philip Morris, JTI ve BAT gruplarında da zamların geleceğini söyledi. Peki gelen son dakika zamla birlikte güncel sigara fiyatları kaç para oldu? Zamlı sigara fiyatları haberimizde...

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Royal Tobacco grubu sigara ürünlerine zam geldiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve yeni fiyatları açıklayan Aybaş, Philip Morris, JTI ve BAT gruplarında da zamların geleceğini söyledi.

2 liralık zam: Royal Tobacco grubuna yapılan zammın 2 TL olduğunu belirten Aybaş, zammın gerekçesini "maliyet ve kur farkı" olarak açıkladı. Aybaş, "Sigaraya maliyet ve kur zammı geldi Royal Tobacco ürünlerine 2 tl zam geçişi oldu diğer firmalar Pm,Jtı ve Bat zamları bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Hangi sigaraya zam geldi: Royal Tobacco ürünlerine 2 TL tutarında zam geldiği duyuruldu. Şuan için diğer markalarda zam bulunmuyor.

Güncel sigara fiyatları:

Philip Morris

Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

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