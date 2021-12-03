BIST 1.911
DOLAR 13,73
EURO 15,55
ALTIN 785,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Elazığlı fırıncılar stokçulara isyan etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elazığlı fırıncılar stokçulara isyan etti

Elazığ’da stokçuluk yapıldığı için un alamaz duruma geldiklerini ve bu yüzden ekmeğe zam yapıldığını aktaran fırıncılar, stokçuluğun önüne geçilmesi için yardım istedi.

Abone ol

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da ekmeğe zam yapıldı. 200 gramlık ekmek 2 liradan, 2.50 liraya yükseldi. Pide ekmeği 250 gramdan 240 grama düşürülerek fiyatı 3 liraya yükseldi. Simit fiyatları ise 80 gramı 2 liradan 2.50 liraya çıktı.

Una üst üste zaman yapıldığını belirten fırıncılar, stokçuların elinde olan unu parayla bile alamadıklarını söyledi. Yapılan zamların ve stokçuluğun vatandaşa yansıdığını aktaran fırıncılar, özelikle stokçuluk anlamında yardım istedi.

"Biz ekmeğin fiyatı artsın istemiyoruz"

Depoda 15-20 torbadan fazla unlarının olmadığını belirten fırıncı Sabahattin Çen, "2 ay önce 400 torbadan eksik olmazdı. Ama şimdi fabrikaların bu aşırı derecede fiyat artışından dolayı iş yerimizde un bulunduramaz hale geldik. Peşin paraya bile un vermiyorlar. Bu bize büyük bir sıkıntı oluyor. Haliyle sorun vatandaşa yansıyor. Vatandaş ve biz çaresiz. Biz ekmeğin fiyatı artsın istemiyoruz. Bize fiyatında unu versinler biz de yine aynı fiyattan çalışalım. Fabrikaların daha önce yaptıkları buğday stoku ellerinde duruyor. Ne oldu da bu un fiyatları fırladı. Bir torba un 140 liradan 340 liraya gitmiş. Dün akşam fırıncı arkadaş dedi ki, 320 liradan un sipariş verdim. Un 340 lira oldu dedi ve paramı geri attı. İşine geliyorsa al işine gelmiyorsa alma dedi. Bu yapılacak bir şey değil. Stokçuluk işinin önüne geçilmesini istiyoruz" dedi.

"500 çuval un alırken şuan 40 torba un alabiliyoruz"

Bu sene una üst üste zam geldiğini aktaran fırıncı Faruk Mamur da "Bir ay içerisinde 3’e katladı. Daha önce 130 liraya aldığımız unlar 3 ay içerisinde 340 liraya kadar çıktı. Devletimizden müdahale yapılmasını istiyoruz. Zam öncesi biz un fabrikalarından un aldığımız zaman bize veresiye de veriyorlardı. Şuan itibariyle fabrikalar veresiyeyi kaldırdı. Peşin çalışıyorlar. 400-500 çuval un alırken şuan itibariyle alış gücüde zayıfladı. 30-40 torba alabiliyoruz” diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mohaç Meydan Savaşı'nın yapıldığı alan tespit edildi
Foto Galeri Mohaç Meydan Savaşı'nın yapıldığı alan tespit edildi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa Konseyi ihraç için kararını açıkladı! Türkiye'ye tarih uyarısı
Avrupa Konseyi ihraç için kararını açıkladı! Türkiye'ye tarih uyarısı
Dünyanın en pahalı şehirleri açıkladı! Bu yıl bir ilk oldu
Dünyanın en pahalı şehirleri açıkladı! Bu yıl bir ilk oldu
Ermeni analist Grigoryan'dan Paşinyan'a tavsiye
Ermeni analist Grigoryan'dan Paşinyan'a tavsiye
Sene başı 30 liraydı şimdi 140 lira! Uzun kuyruklar oluştu: İnanılır gibi değil
Sene başı 30 liraydı şimdi 140 lira! Uzun kuyruklar oluştu: İnanılır gibi değil
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele dönemi! Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele dönemi! Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
Nureddin Nebati'nin Fethullah Gülen'le fotoğrafı gündem olmuştu yaka paça götürüldük CHP sürprizi
Nureddin Nebati'nin Fethullah Gülen'le fotoğrafı gündem olmuştu yaka paça götürüldük CHP sürprizi
Cuma selası okunurken duaların kabul olması için okunan dua
Cuma selası okunurken duaların kabul olması için okunan dua
Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'e adeta baskına gitti! TÜİK randevu vermedi kapılarını açmadı!
Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'e adeta baskına gitti! TÜİK randevu vermedi kapılarını açmadı!
Bursa'da enişte sigara bahanesiyle genç kıza kabusu yaşattı: İğreniyorsun, karşılıksız olmaz
Bursa'da enişte sigara bahanesiyle genç kıza kabusu yaşattı: İğreniyorsun, karşılıksız olmaz
AK Parti'nin kurucu üyesi eski bakan Güldal Akşit hayatını kaybetti
AK Parti'nin kurucu üyesi eski bakan Güldal Akşit hayatını kaybetti