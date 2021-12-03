8 yıl önce kaza geçirdi yüzde 99 engelli oldu ne olduysa 5 ay önce oldu inanılmaz değişim

Koltuk değnekleri ve tekerlekli sandalyeye veda eden Kadir, yürümeye başladı. Evde sık sık dans provaları yapan çiftin tek hayali ise Kadir’in tamamen sağlığına kavuşması ve bir çocuk sahibi olmaları. Öte yandan, Kadir’in nişanlısı Betül ise her gün rehabilitasyon merkezine nişanlısı ile giderek ona moral oluyor. Eve giderken merdivenlerde nişanlısına eşlik eden Betül, Kadir’in ayakkabılarına kadar kendisi çıkartıyor. Betül, gün içerisinde de Kadir’e sık sık antrenman yaptırıyor.