8 yıl önce kaza geçirdi yüzde 99 engelli oldu ne olduysa 5 ay önce oldu inanılmaz değişim
Antalya’da 2013 yılında geçirdiği kaza sonucu yüzde 99 engelli raporu verilen ve 5 yıl öncesine kadar yatağa bağlı kalan Ufuk Kadir Bulut, 8 yıl sonra aşık olup adeta hayata tutundu. 5 ay önce aşık olmasıyla birlikte hayatı değişen Kadir, yürümeye ve kendini ifade etmeye başladı.
2013 yılı Eylül ayında Antalya’nın Kemer ilçesinde tünelde giderken ters yönden gelen otomobil ile çarpışan motodrag yarışçısı Ufuk Kadir Bulut, ağır yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 2 ay yaşam mücadelesi verdi. Bulut, sonrasında yatağa mahkum ve bilinci kapalı olarak hastaneden çıkartıldı. Bulut için yüzde 99 engelli raporu verildi. Bulut, yaklaşık 2 yıl yatağa bağımlı yattıktan sonra rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başladı.
Kaza sonrası hayata küsen Kadir, iyileşmek için çaba göstermeyince ailesinin ve öğretmenlerinin çabaları Kadir için yetersiz kaldı. Bu süreç 5 ay önce bayram ziyaretinde Kadir aşık olana kadar devam etti. Kadir, bayram ziyaretinde evlerine misafirliğe gelen Betül Örken’e aşık oldu. Ailesine Betül ile evlenmek istediğini söyledi. Betül Örken de Kadir’in gözlerindeki sevgiyi görerek ilişkiye bir şans vermek istedi. 5 aydır birlikte olan çift düğün hazırlığı yaparken, Kadir yavaş yavaş konuşmaya ve kendisini ifade etmeye başladı.
Koltuk değnekleri ve tekerlekli sandalyeye veda eden Kadir, yürümeye başladı. Evde sık sık dans provaları yapan çiftin tek hayali ise Kadir’in tamamen sağlığına kavuşması ve bir çocuk sahibi olmaları. Öte yandan, Kadir’in nişanlısı Betül ise her gün rehabilitasyon merkezine nişanlısı ile giderek ona moral oluyor. Eve giderken merdivenlerde nişanlısına eşlik eden Betül, Kadir’in ayakkabılarına kadar kendisi çıkartıyor. Betül, gün içerisinde de Kadir’e sık sık antrenman yaptırıyor.
“Döneceğimin sabahı beni istedi”
Ufuk Kadir Bulut’un Nişanlısı Betül Örken, “Kurban Bayramı’nda Antalya’ya kardeşimin yanına gelmiştim. Bir arkadaşımıza ziyarete gideceğiz dediler. Kadir’le 1 senedir sosyal medya üzerinden takipleşiyorduk ama hiç konuşmamıştık. Kadirlere geldik. Orada tanıştık. Pek konuşamadık. Zaten Kadir’de sadece “peki, aynen, tamam” diyebiliyordu. Ertesi sabah uyandığımda ayak uyumda oturmuş, başıma gelen sinekleri kovalıyordu, üzerimi örtüyordu. Orada çok değişik şeyler hissettim. Aile fertleri de gelin aşağı, gelin yukarı gibisinden takılmaya başladı. 2 gün kalmaya gitmiştim, döneceğimin sabahında beni istedi. Bir deneyelim dedik. Hiçbir problem olmadı” dedi.