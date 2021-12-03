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16 günde 34 bin lira kazandı manavı bakkalı herkes bu işe girdi

16 günde 34 bin lira kazandı manavı bakkalı herkes bu işe girdi

Çip kriziyle birlikte sıfır araba bulamama sorunu beraberinde ikinci el araba fiyatlarında artışa neden oldu. Al-sat işine giren vatandaşlar yüksek gelir elde etti. 16 gün önce alınan bir araç, 16 gün sonra 34 bin lira artışla alınıyor.

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Sıfır araç üretiminin az olması, üretilenlerin de fiyatlarının pahalı olması ilgiyi ikinci el arabalara çevirdi.

Koronavirüs, çip tedarik sıkıntısı ve üretim derken sıfır araçların talebi karşılayamaması, ikinci el araçların fiyatlarını ikiye, üçe katlandı.

Haber Global'de yer alan habere göre bu durumu değerlendirmek isteyen kasap, bakkal, manav gibi sektörle ilgisi olmayan esnaflar araç alıp satmaya başladı.

İkinci el fiyatları artmaya devam ediyor

Döviz kurunda yaşanan artıştan dolayı otomobillerin fiyat listeleri her hafta güncellenmeye başladı. Döviz kurundaki artışın ikinci el fiyatlarını da artırdığına değinen galerici esnafı, ikinci el fiyatlarının artmaya devam edeceğini belirtiyor.

Sattıkları aracın yerine araç koyamadıklarını belirten galericiler yükselişin nereye kadar devam edeceğini merak ediyor.

16 günde 34 bin lira artış

Öte yandan, 2017 model olan bir araç 10 Kasım tarihinde 278 bin liraya alındı, 16 gün sonra aynı marka ve model araç 312 bin liraya satın alındı. Yani 16 günde aracın fiyatı 34 bin lira arttı.

Galericiler al-sat yapanlar tepkili

Hiçbir vergi ödemeden, yükümlülük altına girmeden ve maliyet ödemeden al-sat yapan kişileri eleştiren galericiler, bu kişilerin kendilerinden daha fazla satış yaptığını belirtiyor. Galericiler devletten bu duruma acil olarak düzenleme yaparak destek olmalarını talep ediyor.

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