Ne sıfır ne de ikinci el araba! En değerli o oldu ses duyan oto sanayi sitesine koşuyor

Sıfırda çip krizi, ikinci elde stok sorunu olunca vatandaş kapıdaki otomobile dört elle sarılmaya başladı. Ustalar, “Araç olmayınca kapıdaki değere bindi. Yakında hasar kaydına bakılmayacak, bakımlı araçlara rağbet artacak” dedi.

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Sıfır otomobil almak çip krizine takıldı, ikinci elde de gerek sıfırı sollayan fiyatlar gerekse araç sahipleri ve filoların ellerindeki araçları satmak istememesi nedeniyle stok sorunu başladı. Üzerine artan kur da eklenince, araç sahipleri elindekine otomobile adeta dört elle sarılmaya başladı.

Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre uzun süredir aracının bakımını yapmayan, ufak tefek hasarları görmezden gelen veya aracının ilerde problem çıkarmasından korkan vatandaş Oto Sanayi sitelerine akın etti. Muhabir Taşlan Özgür Dil, İstanbul ve Ankara’da bulunan büyük oto sanayi sitelerine gitti izlenimlerini yazdı.

Fiyatlar daha uygun

Son iki hafta Trafik iki kat artarken, özellikle hafta sonları sanayinin kapısında kuyruklar oluşuyor. Araçlar lifte çıkmak için sıra bekliyor. Oto sanayideki yoğunluğun en büyük sebebi olarak ise artan maliyetlere karşılık daha uygun fiyat verilebilmesi olarak gösteriliyor. Tüketici, bakım maliyetleri daha uygun olduğu için oto sanayi sitelerine geliyor. Yetkili serviste benzinli, kompakt HB bir araç 1.500 TL’ye, özel serviste 900 TL’ye, tamirhanede ise 650 TL’ye periyodik bakım görebiliyor. Premium araçlarda bu makas daha da açılıyor. Sanayi sitelerinde bakıma gelen araçlardaki lüks araç sayısı ise özellikle dikkat çekiyor.

Bakımlı araç devri

Türkiye’nin en büyük oto sanayi sitesi olan İstanbul Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde uzun yıllardır tamirhane işleten Yaşar Kantarcı, yoğunluğun son iki haftada iki katına çıktığını belirterek, “Sıfır araç artık konuşulmuyor. İkinci El araç ise fiyatların yükselmesi nedeniyle tercih edilmiyor. Kapıdaki araçlar artık kıymete bindi. Sanayideki yoğunluk her geçen gün artıyor. Çip krizinin devam etmesi ve fiyatların artması nedeniyle araç sıkıntısı daha da artabilir. Önümüzdeki dönemde iyi, temiz ve bakımlı araçlara rağbet artacak. Tüketici masraf çıkarmayan araca bakıyor. Hasar kaydına bakılmadan bakımlı araç çok rahat alıcı bulacak” diye konuştu.

Ses duyan oto sanayiye koşuyor

Ankara’daki Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi’ndeki esnaflardan Mustafa Tozluyurt da, oto sanayideki yoğunlukla ilgili “Aracından farklı bir ses duyan, arıza ışığı yanan oto sanayiye geliyor. Araç sahipleri en ufak hasarları bile hemen gidermek ve aracının sorun çıkarmasının önüne geçmek istiyor. Özellikle ikinci elde bile artık araç bulmanın zorlaşması bu durumu daha da tetikledi. Kapıdaki otomobil durduğu yerde değerlendi. Bakım en önemli konu haline geldi” ifadelerini kullandı.

20 bin TL masrafla yeni gibi otomobil

ÇİP krizi ve kurlardaki hareket nedeniyle birçok araç sahibinin elindeki aracı satmaktan vazgeçtiğini söyleyen Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı, “Bugün segment değiştirmek ya da model yükseltmek isterseniz, minimum 100 bin TL daha ekleme yapmak gerekirken, ortalama kompakt sınıf bir aracın kaportadan mekaniğe, kozmetiğe birçok eksiğini 20 bin TL gibi bir rakama tamamlayıp ilk günkü haline çevirebiliyorsunuz. Öte yandan ikinci eldeki dinamikler de eskisi gibi değil, eskiden masrafı olan araç satışa çıkarılırdı, bugün hemen her araç oto ekspertizden geçerek satılıyor ve ekspertizde tüm eksikler ortaya çıkıyor. Araç sahipleri, ikinci el değerini korumak adına da bakımlara önem vermeye başladı” şeklinde konuştu.

"Hasar yoksa bile baktırıyor"

Atatürk Oto Sanayi Sitesi’ndeki ustalardan Mehmet Özdemir yaşanan yoğunluğu şöyle anlattı: “Eskisine nazaran kesinlikle daha yoğun çalışıyoruz. Uzun zamandır sanayiye uğramayan müşterilerimize sanayiye geliyor. Aracında bir şey olmasa dahi baktırıyor. Yoğunluktan memnunuz ancak yedek parça bulamamak ve fiyat artışları bizi etkiliyor. Maliyetlerimiz yüzde 40 arttı. Artan maliyetleri tam olarak yansıtamıyoruz bu kez de müşterilerimizden tepki alıyoruz. Çünkü, oto sanayi esnaf olarak müşterilerimizle uzun yıllara dayanan dostluk ilişkimiz de var.”