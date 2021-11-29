Milyonluk Mercedes'i 2 kez yolda kaldı her köşesine bu notları yapıştırdı gören fotoğraf çektiriyor
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir avukatın şubat ayında aldığı lüks otomobil, 2 kez yolda kaldı. Avukat ise ofisinin önüne çekiciyle gelen otomobili, her köşesine yapıştırdığı kağıtlarla mizahi bir şekilde protesto etti.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde avukatlık yapan Mahmut Avcı, şubat ayında piyasa değeri 1 milyon lirayı aşan sıfır kilometre Mercedes marka bir otomobil satın aldı. Aracı bir süre kullandıktan sonra yolda kalan Avcı, otomobili yetkili servisine götürerek sorunu anlamaya çalıştı. Yetkili servisin araçta sorun olmadığını söylemesiyle aracı teslim alan Avcı, hamile eşi ve çocuğuyla birlikte seyahat ettiği başka bir zamanda otobanın ortasında lüks otomobilinin tekleyerek durmasının ardından adeta ölümden döndü.
Kalitesine güvenerek aldığı otomobiliyle ikinci kez yolda kalan Avcı, aracın değiştirilmesini veya parasının iade edilmesini istedi. Avcı, aracın değiştirilmesine yanaşmayan ve onarım yapmak isteyen firmaya dava açtı. Hiçbir şekilde çalışmayan otomobili çekici yardımıyla Gebze’nin merkezinde bulunan ofisinin önüne çektiren Avcı, milyonluk aracı iterek park etti. Avcı, güzel hayallerle aldığı otomobilin her köşesine, ‘Bir çekici hatırası’, ‘Yol tutmuş’, ‘El arabası büyüktür Mercedes’ yazılı kağıtlar yapıştırarak firmayı mizahi bir şekilde protesto etti. Aracı bu halde gören vatandaşlar da, telefonlarıyla fotoğrafını çekip, bu anı ölümsüzleştiriyor.
“Bu süreçte de bana hiç destek olmadılar"
Şubat ayında otomobili aldığı zaman piyasa değerinin 1 milyon lira civarında olduğunu söyleyen Mahmut Avcı, şu ifadeleri kullandı:
"Bu araç Mercedes’e güvenerek aldığım bir araçtı. Bu aracı markasının arkasında duracağını düşündüğüm için aldım. Bu araçla ilk kez eşim ve çocuğumla birlikte Şanlıurfa'da seyahat ettim. Seyahatim sırasında yeni açılan Niğde-Adana otobanında kaldım. Bu araç orada ilk bozulduğu zaman hiçbir şikayet veya talepte bulunmadık. Çünkü, ‘Bu olabilir, böyle sorunlar yaşanabilir’ dedik. Bize araçta bir sorun olmadığını söylediler. Biz de bu aracı teslim aldık, hiçbir şekilde bir talepte bulunmadık. Ama o süreçte kullandığım zaman araçtan bazı seslerin geldiğini fark ettim. Ben bunu aldığım firmaya Mengerler’e ilettim. Onlardan da böyle durumlar olabileceği dönüşünü aldım. Sonra ikinci sefer yolda kaldığım zaman bu aracı aldığım Kocaeli Mengerler’e çektirmek istedim. Çünkü o süreç boyunca firmanın şöyle bir tavrı oluştu; ‘Biz satıyoruz, bunda hiçbir sorumluluğumuz yok. Bu araca Mercedes garanti veriyor, onların sorunu’ diyerek beni Mercedes’e havale ettiler. Bu süreçte de bana hiç destek olmadılar. Aracın onarımı için devamlı baskı yaptılar. ‘Biz aracı onaralım, size verelim, siz Mercedes’e dava açın, bizimle işiniz yok’ gibi şeyler söyleyerek sürekli onarım yolunda baskı kurmaya çalıştılar.
Ben de bu araca artık güvenimin kalmadığını, daha önce Mengerler tarafından bir servis gördüğünü, ikinci kez servis gördüğü zaman da yine aynı sorunu vereceğini defalarca açıkladım ve bu aracın değiştirilmesini ya da ücretinin bana iade edilmesini istedim. Ama ne ücret konusunda, ne de değişim konusunda Mengerler veya Mercedes bize olumlu bir dönüş yapmadılar. Hatta bana ikame aracı verdiler, kendileri de bu çalışmayan aracı getirip buraya koydular. Şu an aracımız çalışmıyor, burada bu şekilde duruyor. Biz de bu davada sonuna kadar burada durmasını sağlayacağız" dedi.