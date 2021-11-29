Milyonluk Mercedes'i 2 kez yolda kaldı her köşesine bu notları yapıştırdı gören fotoğraf çektiriyor

“Bu süreçte de bana hiç destek olmadılar"

Şubat ayında otomobili aldığı zaman piyasa değerinin 1 milyon lira civarında olduğunu söyleyen Mahmut Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu araç Mercedes’e güvenerek aldığım bir araçtı. Bu aracı markasının arkasında duracağını düşündüğüm için aldım. Bu araçla ilk kez eşim ve çocuğumla birlikte Şanlıurfa'da seyahat ettim. Seyahatim sırasında yeni açılan Niğde-Adana otobanında kaldım. Bu araç orada ilk bozulduğu zaman hiçbir şikayet veya talepte bulunmadık. Çünkü, ‘Bu olabilir, böyle sorunlar yaşanabilir’ dedik. Bize araçta bir sorun olmadığını söylediler. Biz de bu aracı teslim aldık, hiçbir şekilde bir talepte bulunmadık. Ama o süreçte kullandığım zaman araçtan bazı seslerin geldiğini fark ettim. Ben bunu aldığım firmaya Mengerler’e ilettim. Onlardan da böyle durumlar olabileceği dönüşünü aldım. Sonra ikinci sefer yolda kaldığım zaman bu aracı aldığım Kocaeli Mengerler’e çektirmek istedim. Çünkü o süreç boyunca firmanın şöyle bir tavrı oluştu; ‘Biz satıyoruz, bunda hiçbir sorumluluğumuz yok. Bu araca Mercedes garanti veriyor, onların sorunu’ diyerek beni Mercedes’e havale ettiler. Bu süreçte de bana hiç destek olmadılar. Aracın onarımı için devamlı baskı yaptılar. ‘Biz aracı onaralım, size verelim, siz Mercedes’e dava açın, bizimle işiniz yok’ gibi şeyler söyleyerek sürekli onarım yolunda baskı kurmaya çalıştılar.