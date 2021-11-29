Tekin Acar'a dolandırıcı şoku! İş kadını ile anlaştı karşısında icra memurlarını buldu

İflasını açıklayan Tekin Acar kozmetik şirketi zor durumdan çıkmaya çalışırken dolandırıldı. İş kadını Mine Tozlu üzerinden kredi çekmek isterken icra memurlarını karşısında buldu.

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Geçtiğimiz günlerde iflas eden Türkiye’nin en büyük kozmetik firmalarından Tekin Acar, firmasını zor durumdan kurtarmak için anlaştığı iş kadını Mine Tozlu aracılığıyla 50 milyon lira kredi alacaktı. Teminat çeki düzenleyerek Tozlu’ya teslim eden Acar, parayı alacağı günü beklerken şirket kapısında icra memurlarını gördü. Yaşadığı şokla dolandırıldığını anlayan ünlü iş insanı şikâyetçi oldu.

Tekin Acar Büyük Mağazacılık Tic. AŞ'nin sahibi Tekin Acar, şirketi geçtiğimiz yıllarda zor duruma düştü. Arkadaşları sayesinde tanıdığı iş kadını Mine Tozlu ile Acarkent'te bir sitede oturan ünlü iş insanı, yaşadığı zorluklardan Tozlu'ya bahsetti. Tozlu, iddiaya göre teminat çeki düzenlemesi karşılığında Acar'a kredi çektirebileceğini söyledi. Bunun üzerine teminat çeki düzenlemeyi kabul eden Acar, 50 milyon lira kredi çekeceğini düşünerek yaklaşık 2,5 milyon liralık çek keşide etti. Tekin Acar, ardından çekleri Tozlu'ya teslim etti.

Kredi çekecekti icralık oldu

İddiaya göre çekler teslim edildikten bir süre sonra Mine Tozlu, savcılığa başvurarak çeklerin çalındığını ihbar etti. Bir de Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran Tozlu, çeklerin iptal edilmesini istedi. Davanın görüldüğü sırada ise çekleri bulduğunu söyleyerek davanın iptal edilmesini istedi. Mahkeme, genç kadının beyanı sonrası davayı iptal etti. Aradan geçen birkaç gün sonra çeklerin iptal edilmesi için Tekin Acar'ı arayan Mine Tozlu, Asliye Ticaret Mahkemesinde verdiği ifadesinin yanlış olduğunu ve davayı Acar'ın açması gerektiği için bu şekilde ifade verdiğini söyledi. Ne olduğunu anlamaya çalışan Acar'ın şirketinde Konya tarafından başlatılan bir icra geldi. Tozlu'ya verdiği çekin, Tozlu tarafından cirolanan bir alacaklı paranın tahsili için Acar'a icra takibi başlatmıştı.

Dolandırıldım şikayeti

Yaşadıkları karşısında şoke olan Acar, icra memurlarını karşısında gördüğünde ise ikinci bir şok yaşadı. Borcu ödemeyi taahhüt eden Acar, Mine Tozlu'ya ulaşmaya çalıştığında ise başarılı olamadı. Bunun üzerine Beykoz Adliyesine başvuran Acar, kendisini dolandıran Tozlu'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.