Osman Müftüoğlu: Aşılar Omikron'a karşı etkili olmayabilir!

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Kovid 19'un yeni varyantı Omikron konusunda "Uzmanların dile getirmekte zorlandıkları önemli bir korkuları daha var: Mevcut aşılar Omikron’a karşı yeterince etkili olmayabilir" ifadelerini kullandı.

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Müftüoğlu Hürriyet'te kaleme aldığı bugünkü yazısında Güney Afrika'da ortaya çıkan Kovid 19'un yeni varyantı Omikron konusunda değerlendirmelerde bulundu. Müftüoğlu, "Uzmanların “korkunç ve tehlikeli” olarak tanımladığı bu yeni varyantın esas özelliği, çok sayıda mutasyonu aynı anda geçirmiş ve taşıyor olması. Yeni varyantın “dikensi protein”inde yaklaşık “32 adet mutasyon” var! Daha da kötüsü bu yeni varyantta virüsün hücrelerimize girmesini sağlayan reseptörlere bağlanma bölgesinde de “10 adet mutasyon” tespit edilmiş. Bilindiği gibi bir virüste mutasyon sayısı ne kadar çoksa virüsün bulaşma ve yayılma hızı o ölçüde artıyor. Ayrıca Omikron’da saptanan mutasyonların “farklı ve sıra dışı mutasyonlar birleşimi” olması da uzmanları bir hayli korkutuyor" dedi.



Mutasyon sayısı arttıkça risk neden artıyor?

Prof. Dr. Müftüoğlu, virüsün mutasyona girdikçe neden daha riskli olduğunu ise şu şekilde açıkladı:

"Yeni koronavirüsün sahip olduğu “dikensi proteinler”, virüsün hücrelerimize girebilme sürecinde “anahtar rol” oynuyor. Bu nedenle de protein çıkıntılarında mutasyon sayısı arttıkça aşıların etkisiz kalma ihtimali yükseliyor, virüsün bulaşıcılık ve daha ağır hastalık oluşturma gücü ise artıyor. Bir örnek vermek gerekirse en son mutasyon kabul edilen DELTA varyantının -ki bu varyant son derece bulaşıcı olarak tanımlanıyordu- hücrelerle ilk teması sağlayan dikensi protein kısımlarında sadece “2 mutasyon” mevcutken, OMİKRON’da orijinal virüse göre “10 adet farklı mutasyonun” mevcudiyeti saptanmış durumda."

Omikron korkusunun altında neler var?

Omikron varyantının bilim insanlarını neden endişelendirdiği konusunda ise Müftüoğlu şunları söyledi:

"Omikron mutasyonu korkutucu. Korkutucu çünkü...Çoğu uzman bu yeni mutasyonun, virüse insandan insana daha kolay bulaşma ve bağışıklık sistemini daha kolay aşma yeteneği kazandırdığını düşünüyor. Uzmanların dile getirmekte zorlandıkları önemli bir korkuları daha var: Mevcut aşılar Omikron’a karşı yeterince etkili olmayabilir."

Aşılar hala koruyor mu?

Mevcut aşıların yeni varyant üzerinde yeterli olup olmadığını konusunda netlik olmadığını dile getiren Müftüoğlu, şunları ifade etti:

"Elimizde bu konuda net bir bilgi yok. Yok ama aşılarını yaptıranların, yaptırmayanlara oranla daha az risk taşıdıkları kesin. Bir diğer iyi haber de şu: Pfizer ve BioNTech, Omikron’un mevcut aşıyı etkisiz kılması ihtimali konusunda henüz emin olmadıklarını açıkladılar ve “Eğer böyle bir olumsuz gelişme olursa yaklaşık 100 gün içinde yeni bir aşı geliştirme” sözü verdiler."