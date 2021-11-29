PKK 850 DEAŞ'lıyı 8 bin dolar karşılığı serbest bırakacak!

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke ve Deyrizor şehirlerinde 850 DEAŞ’lıyı salıvermeye hazırlanıyor.

Abone ol

Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin (SOHR) raporuna göre terör örgütü YPG/PKK, 850’den fazla şüpheli DEAŞ üyesini serbest bırakmaya hazırlanıyor. Londra merkezli izleme grubu, serbest bırakılacak şüphelilerin çoğunun kuzeydoğudaki Haseke ve doğudaki Deyrizor şehirlerinden olduğunu açıkladı. Şüphelilerin bir kerede mi yoksa toplu hâlde mi serbest bırakılacağı henüz belli değil.

SOHR’nin raporunda, “Serbest bırakmaya kuzeydoğu bölgesindeki şeyhler ve aşiret büyükleri aracılık edecek” deniyor.

8 bin dolara bırakıyor

YPG/PKK, ABD liderliğindeki koalisyonun desteğiyle Suriye’nin kuzeydoğusunda çok sayıda hapishane işletiyor. Aralarında yabancıların da bulunduğu binlerce DEAŞ üyesi bu cezaevlerinde tutuluyor. İngiliz yayın organı The Guardian’ın yakın tarihli bir raporunda, terör örgütünün DEAŞ üyeleri de dâhil olmak üzere tutuklu kişileri 8 bin dolar karşılığında serbest bıraktığı ortaya çıkmıştı.

YPG/PKK’nın bir süredir bölgedeki şeyhleri ve aşiret büyüklerini yatıştırmak için birçok şüpheli DEAŞ üyesini serbest bıraktığı biliniyor.