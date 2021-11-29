BIST 1.785
DOLAR 12,54
EURO 14,15
ALTIN 722,84
HABER /  GÜNCEL

PKK 850 DEAŞ'lıyı 8 bin dolar karşılığı serbest bırakacak!

PKK 850 DEAŞ'lıyı 8 bin dolar karşılığı serbest bırakacak!

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke ve Deyrizor şehirlerinde 850 DEAŞ’lıyı salıvermeye hazırlanıyor.

Abone ol

Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin (SOHR) raporuna göre terör örgütü YPG/PKK, 850’den fazla şüpheli DEAŞ üyesini serbest bırakmaya hazırlanıyor. Londra merkezli izleme grubu, serbest bırakılacak şüphelilerin çoğunun kuzeydoğudaki Haseke ve doğudaki Deyrizor şehirlerinden olduğunu açıkladı. Şüphelilerin bir kerede mi yoksa toplu hâlde mi serbest bırakılacağı henüz belli değil.
SOHR’nin raporunda, “Serbest bırakmaya kuzeydoğu bölgesindeki şeyhler ve aşiret büyükleri aracılık edecek” deniyor.

8 bin dolara bırakıyor

YPG/PKK, ABD liderliğindeki koalisyonun desteğiyle Suriye’nin kuzeydoğusunda çok sayıda hapishane işletiyor. Aralarında yabancıların da bulunduğu binlerce DEAŞ üyesi bu cezaevlerinde tutuluyor. İngiliz yayın organı The Guardian’ın yakın tarihli bir raporunda, terör örgütünün DEAŞ üyeleri de dâhil olmak üzere tutuklu kişileri 8 bin dolar karşılığında serbest bıraktığı ortaya çıkmıştı.

YPG/PKK’nın bir süredir bölgedeki şeyhleri ve aşiret büyüklerini yatıştırmak için birçok şüpheli DEAŞ üyesini serbest bıraktığı biliniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
BUDO ve İDO'ya lodos engeli! Seferler iptal edildi
BUDO ve İDO'ya lodos engeli! Seferler iptal edildi
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Hayat Cengiz kimdir Mustafa Cengiz'in eşi kaç yaşında mesleği nedir?
Hayat Cengiz kimdir Mustafa Cengiz'in eşi kaç yaşında mesleği nedir?
İngiltere'de kar fırtınası nedeniyle 61 kişi, üç gündür bir pubda mahsur
İngiltere'de kar fırtınası nedeniyle 61 kişi, üç gündür bir pubda mahsur
İsmail Saymaz dereyi görmeden paçayı sıvadı Cem Küçük'e 23 bin TL ödeyecek
İsmail Saymaz dereyi görmeden paçayı sıvadı Cem Küçük'e 23 bin TL ödeyecek
Bülent Arınç açık açık tehdit etti! 'Beni fazla zorlamasınlar'... 'Erdoğan bana sahip çıkmazsa...'
Bülent Arınç açık açık tehdit etti! 'Beni fazla zorlamasınlar'... 'Erdoğan bana sahip çıkmazsa...'
Mustafa Cengiz kimdir hastalığı nedir kaç yaşında neden öldü?
Mustafa Cengiz kimdir hastalığı nedir kaç yaşında neden öldü?
Muhalefetin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için ortak metni hazır: Seçim barajı 3'e düşsün
Muhalefetin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için ortak metni hazır: Seçim barajı 3'e düşsün
Ümraniye'de makas atarak ilerleyen otomobil ticari araçla çarpıştı: 8 yaralı
Ümraniye'de makas atarak ilerleyen otomobil ticari araçla çarpıştı: 8 yaralı
Asgari ücret 2022'de 4 bin lira yapacak formül bulundu! İşte Asgari ücrette son gelişmeler
Asgari ücret 2022'de 4 bin lira yapacak formül bulundu! İşte Asgari ücrette son gelişmeler