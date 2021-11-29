Muhalefetin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için ortak metni hazır: Seçim barajı 3'e düşsün

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme dönüş için 6 partinin ortak metni hazır hale geliyor: “Seçim barajı yüzde 3’e düşürülecek, Cumhurbaşkanı 7 yıllık süreyle tek dönem için seçilecek ve bir daha aktif siyasete dönemeyecek”

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Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda ortak çalışma yürüten 6 siyasi partinin temsilcileri, bu hafta son toplantılarını yapıp ortak metni hazır hale getirecek. Ön mutabakat metnine göre, seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 3'e düşürülüyor. Cumhurbaşkanı 7 yıllık süreyle tek dönem için seçilecek, tarafsız olacak ve aktif siyasete de dönemeyecek. Bakanlar Kurulu, Meclis'in içinden atanacak, dışarıdan atama “istisna” olacak. Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açma yetkisi, Meclis'te grubu olan bütün partilerin yanı sıra 60 milletvekilinin imzası ile de yapılabilecek.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi yetkililerinin yürüttükleri ortak çalışma kapsamında devam eden toplantıların sonuncusu yarın yapılacak. Bu toplantı sonrası hazırlanacak ortak mutabakat metni genel başkanlara sunulacak. 6 partinin anlaşma sağladığı ‘Cumhurbaşkanı niteliği ve seçimi' maddesi ile önemli değişiklikler getiriliyor. Buna göre Cumhurbaşkanı milletin ve ülkenin bütünlüğünü temsil edecek, yetkileri de sınırlı ve tarafsız olacak. Seçildiği gün varsa partisi ile ilişiği kesilecek. 7 yıllık süreyle tek dönem için seçilecek. Görevini tamamladığında aktif siyasete dönemeyecek, milletvekili de olamayacak.

Torba yasa kalkıyor

Yeni sistemde TBMM'de Bakanlara yönelik gensoru müessesesi de yeniden oluşturulacak. Torba yasa kaldırılacak. Siyasi partilere hazine yardımı da seçimde yüzde 1 oyu geçen tüm partilere verilecek.

Uzlaşılan metinde yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı sağlanacak, adli kolluk teşkilatı kurulacak, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ikiye bölünecek. AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan hakimlerin bu tutumları sicillerine işlenecek ve terfi ve tayinlerinde bunun etkisi olacak.