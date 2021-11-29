Bomba iddia! Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu'na güvenmediği için adaylığı konuşmadı!

Siyaset sahnesinde yeni ittifakların gündemde olduğunu belirten Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ahmet Davutoğlu'nun ifşa ettiği Abdullah Gül ile 2.5 saatlik görüşmeyle ilgili flaş bir iddiada bulundu. Selvi, Gül'ün Davutoğlu'na güvenmediği için cumhurbaşkanı adaylığı konusuna girmediğini yazdı.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, son günlerde muhalefet cephesindeki görüşmelere dikkati çektiği yazısında yeni ittifakların kurulabileceğini söyledi. Selvi, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaptığı ziyareti değerlendirdi. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile yapacağı görüşmeye de değinen Selvi, yeni ittifaklar ve Gül-Davutoğlu görüşmesiyle ilgili şunları yazdı:

Seçimin ucu göründü, ittifak arayışları başladı

Seçimin ucu görününce ittifak arayışları da hızlandı. Muhalefet cephesinde hareketli bir haftaya giriyoruz. Ahmet Davutoğlu’nun ardından Abdullah Gül’ün bu hafta içinde Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelmesi bekleniyor. Ahmet Davutoğlu, başbakan olduğunda Abdullah Gül’ü ziyaret etmişti ancak Gül, birlikte fotoğraflarının yayınlanmasını istememişti.

Gül, Davutoğlu ile neden görüntü vermek istemedi?

Birlikte görüntü vermekten kaçınmıştı. Cumhurbaşkanlığı’ndan inip başbakanlık görevini üstlenmeyi beklerken, Ahmet Davutoğlu’nun başbakan olmasından dolayı kırgındı. Davutoğlu’nun çok istemesine rağmen birlikte görüntülerinin servis edilmesi engellenmişti.

Abdullah Gül, Davutoğlu’na güvenmemiştir!

Davutoğlu, samimi bir görüşme yaptıklarını, ülke sorunlarını ele aldıklarını söyledi. Ama Gül’ün cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmediğini ifade etti. Gül, Davutoğlu’na güvenmemiştir. Cumhurbaşkanlığı işini Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan’la konuşur.

Aday, Abdullah Gül'ün de destekleyeceği bir isim...

Bu kez Abdullah Gül’ün ortak cumhurbaşkanlığı adaylığından ziyade Abdullah Gül’ün de destekleyeceği, Kürtlerden ve muhafazakâr kesimden oy alabilecek yeni bir isim gündeme gelebilir. O nedenle hem Abdullah Gül’ü hem de Temel Karamollaoğlu’nu da dikkatle izlemekte yarar var.

Üçüncü ve dördüncü ittifaklara hazır olun!

İttifaklar konusunda çok önemli gelişmelere hazır olun. Çünkü Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dışında iki ittifak daha gündeme gelebilir.

Birinin, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın önerdiği “Milliyetçi-Muhafazakâr İttifak”. Fatih Erbakan ittifak önerisini, “İYİ Parti bunun başını çekebilir. DP, BBP, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah” olarak açıkladı.

Dördüncü ittifak ise ‘sol’dan geliyor. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, HDP’siz bir sol ittifaktan söz etti. TKP, EMEP ve Sol Parti ile ittifakın temelleri atılmış durumda. Bunlar küçük partiler, bunlardan bir şey olmaz demeyin. Milli iradenin küçüğü büyüğü olmaz. Ayrıca bu seçimlerde yüzde 10’lar yüzde 20’ler değil, 01’ler 02’ler sonucu belirleyecek.