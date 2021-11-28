Aksaray'da hareketli dakikalar! Polis ablukaya aldı

Aksaray'da aralarında husumet bulunan bir kişi pompalı tüfekle yaralayan Mehmet O. kaçmaya çalışırken polise yakalandı. Teslim çağrılarına cevap vermeyen Mehmet O. pompalı tüfeği boğazına dayarken olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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AKSARAY'da pompalı tüfekle bir kişiyi vuran şahıs kaçarken polis ekiplerinin etrafını sarması üzerine önce tüfeği polise doğrulttu, sonra da boğazına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin çelik yelek giyerek uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemleri aldığı olayda şüpheli 1,5 saat süren ikna çalışması sonucu teslim oldu.

Olay, Taşpazar Mahallesi 846 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden kavga nedeniyle husumet bulunan Muhammet Tuğrul Ç. (23) ile Mehmet O. (32) konuşmak için bir araya geldi. Buluştuktan kısa süre sonra tartışan ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet O. yanında getirdiği pompalı tüfekle Muhammet Tuğrul Ç.’ye ateş etti. Saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Muhammet Tuğruy Ç. yere yığılırken, tüfek sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Yakalanacağını anlayınca intihar etmek istedi

Mehmet O. polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile kısa sürede Atatürk Bulvarı üzerinde bulundu. Elindeki tüfekle yakalanacağını anlayan Mehmet O. gözaltına alınmamak için tüfeği boğazına dayayarak yanına kimseyi yaklaştırmadı. Çevrede çok sayıda vatandaş ve araç trafiğinin yoğun olması nedeniyle polis ekipleri civardaki tüm yolları trafiğe kapatarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Bu sırada Mehmet O.’nun bir ara elindeki tüfeği polislere doğrultmasının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Teyakkuzda beklediler

Olay yerine gelen tüm ekipler çelik yelekler giyerek bölgeyi adeta abluka altına aldı. Birçok polis ekibi uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini sağlarken, sivil polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı silahlarını çekerek olaya müdahale etti. Polis ekipleri Mehmet O.’nun elindeki tüfeği bırakması ve teslim olmasını istedi. Polisin uzun uğraşlarına rağmen teslim olmayan Mehmet O. boğazına dayadığı tüfekle ara sokaklara girerek polis ekiplerini zor anlar yaşattı. Yaklaşık 1,5 saat polis ekiplerine direnen Mehmet O. elindeki tüfekle polis aracına bindi. Bu sırada polis memurları Mehmet O.’nun elindeki tüfeği almayı başardı. Mehmet O. polis aracıyla hızla olay yerinden uzaklaştırılarak önce sağlık raporu için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne ardından da İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Aksaray emniyetinin geniş çaplı inceleme ve araştırma sürdürdüğü olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.