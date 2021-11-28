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Adana'da komşular arasında motosiklet hırsızlığı kavgası 3 ölü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da komşular arasında motosiklet hırsızlığı kavgası 3 ölü

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde komşular arasında motosiklet hırsızlığı yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu, 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü.

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ADANA'nın Yüreğir ilçesine bağlı Camili Mahallesi'nde Kemal (25) ve Hacı Acar (36) kardeşlerin kuzeninin motosikleti çalındı. Acar kardeşler motosikletin çalınmasından Ç. ailesini sorumlu tuttu. Bunu duyan baba Mehmet Emin Ç. (46), oğlu Abdullah Ç. (20) ile birlikte Acar kardeşlerin evine gelerek konuşmak istedi. Bir süre konuşan iki aile arasında kavga çıktı. Kavgaya komşu Cumali Canördek'te dahil oldu.

Büyüyen kavgada Mehmet Emin Ç. ve oğlu Abdullah Ç., Acar kardeşleri ve komşuları Cumali Canördek'i tabancayla vurarak kaçtı. Kafalarından ve vücutlarının çeşitli yerinden yaralanan 3 kişi komşularının yardımıyla kaldırıldıkları Yüreğir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlı baba-oğlu yakalamak için çalışma başlattı.

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