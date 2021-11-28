ABD'nin Türkiye sınırına tepki çeken sevkiyatları devam ediyor

ABD'ye ait 'ARC Independence' isimli askeri nakil gemisinin Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na vardığı bildirildi. Yunanistan'da yüzlerce kişi bölgenin ABD ve NATO'nun kullanımına açılmasına tepki gösterdi.

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ABD'ye ait 'ARC Independence' isimli askeri nakil gemisi 'Atlantic Resolve' tatbikatına destek amacıyla çok sayıda helikopter ve askeri araç taşıyor.

Yükünü ilerleyen günlerde Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na indirmesi beklenen geminin daha sonra bölgeden ABD'ye transfer edilecek araçları ve Romanya'dan Dedeağaç Limanı'na gelen ABD'ye ait helikopterleri yükleyeceği belirtildi.

Geminin ABD Askeri Kuvvetlerine ait araçları bölgeye getirmek ve bölgeden geri götürmek üzere Dedeağaç Limanı'na gelecek tek nakil gemisi olmadığı, askeri malzeme nakli için başka gemilerin de ilerleyen günlerde limana geleceği ifade edildi.