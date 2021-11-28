Metrodaki bıçaklı saldırganın babası: Vicdan azabından ben de gidecektim

KADIKÖY-Tavşantepe metrosunda bir kadını elinde bıçakla tehdit eden şüpheli Emrah Yılmaz'ın babası Ziya Yılmaz, oğlunun madde bağımlısı olduğunu, krize girdiği zaman kendilerine de saldırdığını ve tehdit ettiğini, bu nedenle savcılığa 12 dilekçe sunduğunu söyledi. Baba Yılmaz, "Türk halkından ve ayrıca bayandan da özür dilerim. Ya birine zarar verseydi, ben razı mıyım? Vicdan azabından ben de gidecektim" dedi.

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Kadıköy-Tavşantepe metrosunda 24 Kasım Çarşamba günü, bir kadını elinde bıçakla tehdit eden şüpheli Emrah Yılmaz'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından baba Ziya Yılmaz konuştu.

Baba Yılmaz, "Oğlum Emrah Yılmaz madde bağımlısı. Ondan dolayı krize girdiği zaman bize de zor anlar yaşattı, bize de saldırdı. Emrah Yılmaz'ı ben Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdim. 12 tane dilekçem var savcılıkta. CİMER'e ve Kaymakamlığa da bildirdim. Ben de belge de var. Tedavi için belge de çıkardım. Kaymakamlık onay verdi, onu AMATEM'e alacaktık. Onaydan sonra polise bildirdik. Polis gelmiş eve, 'Emrah Yılmaz, seni götüreceğiz.' demiş. Emrah da demiş ki, 'Ben bugün müsait değilim. Siz gidin ben gelirim.". O arada polis beni aradı. Ben de polise dedim ki, 'Memur bey, bu adam gelmez. Alın götürün bunu AMATEM'e yatırın. Çünkü bu adam ağırlaşıyor. Başımız ağrımasın, insanlara zarar vermesin. Alın götürün.' dedim. Polis, "Yok" dedi, 'Ben konuştum yarın gelecek.' dedi. Gidiş o gidiş, gitmedi" dedi.

"Bu çocuk rahatsız, psikolojisi bozuk"

Oğlu Emrah Yılmaz hakkında açılan davalardan bahseden baba Yılmaz, "23 tane dava diyorlar. Onun 11'ini mi 12'sini mi ben açmışım. Bu çocuk rahatsız, psikolojisi bozuk. Bu çocuğun tedavi olması gerekiyor. Maddeye bulaşmış, maddeye bulaşan kişileri de biliyorsunuz. Bulamayınca saldırgan oluyor. Evin içerisinde huzursuzluk yapıyordu. Para istiyordu, zorluyordu. Vermezsen bazen krize girdiği zaman dolapları tekmeliyordu. Sağa solu kırıyordu. Bizi de tehdit ediyordu" diye konuştu.

"Türk halkından özür diliyorum"

Oğlunun 5 aydır onunla aynı evde oturmadığını söyleyen Yılmaz, "Evine hiç gitmedim. 2 senedir onunla konuşmuyorum. Çünkü onun yaptıkları ağrıma gitti. O oraya gitti. Benimle değildi 5 aydan beri. Kim üzülmez, kim ister evladı böyle bir şey yapsın. Ben Türk halkından özür diliyorum. Ayrıca bayandan da özür dilerim. Bayan kendisi de anlatıyor. Bu arada bayan bunu da darbetmiş. Ya birine zarar verseydi, ben razı mıyım? Vicdan azabından ben de gidecektim" şeklinde konuştu