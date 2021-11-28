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Adana'da komşu dehşeti! Silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da komşu dehşeti! Silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti

ADANA'dan son gelen haber korkunç... Yüreğir ilçesinde 3 kişi evlerinin bahçesinde komşusu tarafından silahla öldürüldü. Polis her yerde kaçan şüpheli ve oğlunu arıyor.

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 Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Camili Mahallesi'nde Hacı Acar (36) ve kardeşi Kemal Acar (25), arkadaşları Cumali Can Ördek (32) ile evlerinin bahçesinde bulundukları sırada, yanlarına komşusu M.E.Ç. (46) ve oğlu A.Ç. (20) geldi.

Taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Kavgada, tabancayla ateş açılması üzerine Acar kardeşler ve Ördek yaralandı.

Şüpheli baba oğul ise olay yerinden kaçtı.

Yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan 2 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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