Emine Erdoğan TÜBİTAK'ta açılış yaptı: Hızlı, konforlu ve pratik olması sevindirici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesindeki Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve enstitüleri ziyaret etti.

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Emine Erdoğan'a ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal eşlik etti. Merkezde yürütülen çevre, iklim değişikliği, temiz enerji, atık su arıtma, sürdürülebilir gıda, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, yerli aşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri ve ilaç geliştirme alanlarına ilişkin yürütülen projelerle ilgili bilgi alan Emine Erdoğan, TÜBİTAK MAM bünyesinde kurulan Bitkisel İlaç ve Takviye Edici Gıda Altyapıları biriminin de açılışını gerçekleştirdi.



Emine Erdoğan, merkezde, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünce (UME) Kovid-19'un tanısında kullanılan PCR testlerine alternatif geliştirilen yerli testler hakkında bilgi alarak, testlerin daha hızlı ve pratik olduğunu belirtti. Emine Erdoğan, "Burun yerine ağızdan yapılan yerli Kovid-19 testlerinin daha hızlı, konforlu ve pratik olması sevindirici. Özellikle test olması gereken temaslı gruptaki çocuklarımız için yaygınlaştırılmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.







Hatıra fotoğrafı çektirdi

"TÜBİTAK COVİD-19 Türkiye Platformu" çatısı altında yürütülen yerli aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının yapıldığı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün Biyogüvenlik Seviye-3 laboratuvarını da ziyaret eden Emine Erdoğan, burada araştırmacılarla diyafon üzerinden konuşarak, çalışmalarında başarılar diledi. Tıbbi bitkiler hakkında araştırmacılardan bilgi alan Emine Erdoğan, Türkiye'nin tıbbi bitkilerden ilaç geliştirmesinin takdire şayan olduğunu dile getirdi. Emine Erdoğan, daha sonra enstitü çalışanı bilim insanlarıyla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.







Aromatik bitki işleme çalışmaları hakkında bilgi aldı

Emine Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK MAM iş birliğinde kurulan Sekapark Süperkritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi'ni ziyaret ederek, aromatik bitki işleme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de hazır bulundu.